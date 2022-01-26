Дуэйн Джонсон снимется в экранизации спортивной компьютерной игры

В новом интервью у популярного актера Дуэйна Скалы Джонсона спросили, собирается ли он сыграть в какой-нибудь экранизации компьютерной или видеоигры.

49-летний артист ответил, что всегда был большим поклонником серии игр Madden, в которой за три десятилетия вышло более 40 симуляторов американского футбола.

«Не могу сказать, какую конкретно игру мы делаем, но в этом году будет анонс. Мы собираемся вывести на экран одну из самых больших и крутых игр, в которую я играл годами. Я очень рад представить ее поклонникам по всему миру, — цитирует Джонсона издание Men’s Journal. — Конечно, мы поступим правильно с нашими друзьями-геймерами, но на самом деле мы просто собираемся снять отличный фильм».

Напомним, ранее Скала уже снимался в экранизации игры Doom. В 2022 году его ждет большой дебют в кинокомиксах DC в роли антигероя Черный Адама.

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