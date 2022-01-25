«Злодеи могут стать моим будущим»: Итан Хоук признался, что до 50 лет боялся играть плохих парней

Но в 2022 году выйдут сразу два проекта, в которых актер перешел на темную сторону силы.

Мы знаем голливудского актера Итана Хоука по главным ролям в фильмах «Гаттака», «Патруль времени» и «Дневник пастыря». Однако в новом сериале Marvel «Лунный рыцарь» 51-летней звезде кино пришлось сыграть плохого парня. А еще артист согласился на роль злодея в новом триллере «Черный телефон».

В свежем интервью Хоук признался, что долгое время сторонился злодейских ролей, но недавно снял с себя это табу.

«У меня всегда была теория, что когда вы учите аудиторию видеть демона внутри себя, она не развидит его до конца вашей карьеры, — поделился актер с изданием Entertainment Weekly. — Джек Николсон может играть бухгалтера, а вы все еще ждете, когда он взорвется, как в «Сиянии». Такое меняет ваше отношение к исполнителю, поэтому я всегда нервничал по этому поводу. Но теперь я понял, что мне уже далеко за 50 и пора добавить в свой набор новый инструмент. Злодеи могут стать моим будущим».

Хоук добавил, что не считает себя актером, который сможет выделиться в кинокомиксах, но на работу в «Лунном рыцаре» его пригласил лично Оскар Айзек, и артист доверился своему коллеге. В кои-то веки он просто решил поработать с приятными людьми и рассказать историю становления малоизвестного супергероя.

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