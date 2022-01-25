«Имя – это их уставной капитал»: Козловский рассказал, чем Голливуд отличается от российского кино

Известный актер имеет опыт работы как в своей стране, так и на Западе.

Известного актера и режиссера Данилу Козловского в очередной раз спросили, чем подход к кинопроизводству на Западе отличается от нашего, отечественного.

36-летний артист подчеркнул, что это очень сложный вопрос, на который трудно дать короткий тезисный ответ. Однако он все же попытался подчеркнуть конкретные различия.

«Первое, что отличает их от нас, это все-таки понятие профессиональной репутации. Они дорожат своим именем. Они понимают, что имя – это их уставной капитал, который они не имеют право разбазаривать, — рассказал Козловский в интервью Галине Юзефович. — У нас в этом смысле все гораздо сложнее. Причем это относится как к артистам, так и к остальным участникам съемочного процесса. У меня была история на одном проекте, лет семь-восемь назад, когда у нас был реквизитор на площадке, который ежедневно совершал ошибки на пустом месте и таким образом забирал время. Мы то ждали пистолет, то еще что-то, доходило до маразма. И никак никто не мог его уволить, потому что он был друг одного из продюсеров. А реквизитору было наплевать, он считал, что все нормально. И, в общем, режиссер добился, чтобы его уволили. И я иду по площадке на следующий день и вижу — стоит этот реквизитор. Он мне говорит: «Тихо-тихо, ты только никому не говори, ладно? Меня тут как бы уволили, но вообще я договорился…» Потом его окончательно уволили, и на следующий день он устроился, как мне сказали, работать в совершенно другую компанию. На Западе такое сложно представить, потому что, если ты совершаешь по своей вине производственные ошибки, ты попадаешь сразу в блэклист. Все, ты как бы не существуешь для индустрии. Если артист приходит с невыученным текстом на площадку или, не дай бог, пьяный, там это невозможно себе представить. У нас бывали раньше такие случаи. Сейчас, кстати, я все меньше и меньше с этим сталкиваюсь».

Козловский вспомнил, как он снимался в западном сериале «Викинги» и его персонаж получил множество огромных монологов на староанглийском языке, которые сложно было запомнить. И как-то раз, уже выдав свою речь на камеру, российский актер тут же забыл ее, но режиссер неожиданно решил снять еще один дубль. В течение нескольких попыток Данила не смог вспомнить текст, пока его не заставили снова его прочитать. И в тот же вечер актер получил от своего агента письмо с напоминанием, что слова своей роли вообще-то необходимо учить.

А в производстве российских фильмов у Козловского бывали случаи, когда он за месяц начинал умолять актера выучить текст, но тот все равно приходил неподготовленным.

Режиссер также добавил, что западный кинематограф зарабатывает не на процессе создания фильмов, а на результате. В Голливуде важнее финальный продукт, чем возможность урвать деньги во время съемок. И вдобавок там проще делать фильмы без поддержки государства, так как кинобизнес имеет собственных крупных инвесторов.

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