Спортивная драма «Я — Златан» и другие премьеры недели

«Вальдо» (оригинальное название — Last Looks), 2021, США, триллер.

Режиссер: Тим Киркб. В ролях: Чарли Ханнэм, Мэл Гибсон и др.

В российском прокате с 27 января.

Чарли Вальдо — герой популярных среди американских читателей детективов, экс-полицейский из Лос-Анджелеса, решивший поселиться в лесу и найти здесь покой. Разумеется, покой ему только снится, и в первом фильме о приключениях Вальдо (книг написано много, значит, и кино будет многосерийным) герою предстоит с шутками и прибаутками провести расследование убийства, совершенного телезвездой в исполнении Мэла Гибсона.

«Я — Златан» (оригинальное название — I Am Zlatan), 2021, Швеция, драма.

Режиссер: Йенс Сьегрен. В ролях: Дэвид С. Линдгрен, Седомир Глишович и др.

В российском прокате с 27 января.

Появление этого фильма вызовет если не возмущение, то как минимум недоумение — почему подарок в виде именной киноленты получил Златан Ибрагимович, а не, допустим, Зинедин Зидан или Дэвид Бекхэм? Футболистов, заслуживших статус легенд, великое множество: даже если выбирать не из тех, кто уже закончил карьеру, на ум в первую очередь приходят Лионель Месси и Криштиану Роналду. Но кинематограф сам определяет, кого делать своим героем, и пусть кому-то Златан кажется не столь значимым для футбола персонажем, как потенциальная кинозвезда он, несомненно, выглядит весьма конкурентоспособным.

Родившийся в семье балканских эмигрантов, которые обосновались в шведском Мальме, Златан, обладая выдающимися данными и столь же выдающимся самомнением, умудрился поиграть почти во всех суперклубах планеты, от «Интера» и «Барселоны» и до «Манчестер Юнайтед» и «Милана» (в нем он, будучи 40-летним ветераном, зажигает до сих пор). При этом Златан ни разу не выигрывал Лигу чемпионов и ничего не завоевал со сборной. Да, он выиграл кучу национальных чемпионатов, но даже эти трофеи у него не держатся — пару титулов, взятых с «Ювентусом», у него, как и у всей команды, отняли после коррупционного скандала.

Можно ли с учетом всего вышеперечисленного задирать нос? Златан, размер носа которого соответствует его амбициям, считает, что можно. Не случайно еще 10 лет назад он написал автобиографию, в которой не скупился на комплименты в адрес себя любимого. А теперь угадайте, какая книга легла в основу сценария фильма? Титанических усилий ответ на этот вопрос явно не потребует.

«Один на один» (оригинальное название — Nowhere Special), 2020, Великобритания.

Режиссер: Уберто Пазолини. В ролях: Джеймс Нортон, Дэниел Ламонт и др.

В российском прокате с 27 января.

Уберто Пазолини, однофамилец одного великого итальянского режиссера и родственник другого (Уберто приходится племянником Лукино Висконти), снял в Северной Ирландии драму о мойщике окон, который ищет приемную семью для трехлетнего сына. Мать мальчика давно скончалась, сам мужчина неизлечимо болен, перед ребенком маячит перспектива стать сиротой, поэтому вопрос о новых родителях надо решить как можно скорее.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале