На создателей фильма Yesterday подали в суд за «лживый» трейлер

В промо-ролике картины фигурирует известная актриса Ана де Армас, но в самой ленте ее нет.

Любопытный случай: в Америке парочка зрителей подала в суд на киностудию Universal, которая, согласно коллективному иску, обманула их ожидания.

Причиной возбуждения дела о защите прав потребителей стал фильм Yesterday 2019 года, а точнее, его трейлер. Напомним, эта картина о заурядном музыканте, который неожиданно оказывается единственным в мире человеком, который помнит песни группы The Beatles.

В этом проекте в небольшой роли снялась звезда фильмов «Достать ножи» и «Не время умирать» Ана де Армас, но при финальном монтаже ее вырезали из ленты. Однако в трейлере актриса осталась.

И вот двое фанатов Аны увидели этот трейлер и решили купить фильм. Как сообщает издание Deadline, оба потратили за картину по 3,99 доллара (около 300 рублей), но свою любимую звезду в фильме не увидели. В своем иске они заявили, что их ввели в заблуждение. А еще отметили, что студия пыталась продвигать фильм за счет известного лица, в то время как исполнителей главных ролей мало кто знает.

Истцы требуют возмещения их убытков и трат, понесенных другими зрителями, а также запрета на дальнейшее продвижение фильма с лицом де Армас.

Сценарист картины рассказал изданию, что, по задумке, Ана должна была играть девушку, в которую влюбился главный герой, когда стал знаменитым. Но тогда зрители решили бы, что он повеса и не заслуживает главную героиню. Поэтому известную актрису «скрипя сердцем» вырезали из ленты полностью.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.