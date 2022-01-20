Роберт Паттинсон рухнул с кровати, когда целовал Кристен Стюарт на прослушивании в «Сумерки»

Режиссер первого фильма «Сумерки» Кэтрин Хардвик рассказала, как проходило прослушивание Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт на главные роли в вампирской мелодраме.

А проходило оно весьма необычно: в доме постановщицы, на ее кровати. То самое ложе, кстати, до сих пор стоит в ее спальне.

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В подкасте The Big Hit Show 66-летняя Хардвик рассказала, что в тот день Роб пришел с нелепой челкой и выкрашенными в черный цвет волосами (для какой-то другой роли). Его рубашка была вся помята. Режиссер загнала парочку на свою кровать и заставила молодых актеров показать ей сцену поцелуя. Сама же дама находилась рядом и снимала все на маленькую видеокамеру.

«Роб так увлекся, что упал с кровати. Я такая: «Чувак, успокойся», — вспоминает Кэтрин. – Могу сказать, что между ними было много химии, и я подумала: «Боже мой!» Я-то знала, что Кристен 17 лет. Я не хотела влезать в какие-то незаконные вещи».

Но в итоге юная Кристен дала добро на то, чтобы ее партнером стал Роберт. Режиссер тогда на всякий случай шепнула актеру, что девушке только 17 лет, и секс с ней будет незаконным. Паттинсон ответил: «Окей, неважно».

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