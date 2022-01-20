Певица Сиа отправилась на реабилитацию в рехаб после разгрома своего фильма

В 2015 году австралийская певица Сиа решила попробовать себя в качестве режиссера и приступила к созданию полнометражного фильма «Мьюзик», к которому сама написала музыку.

Картина вышла только в 2021 году и была негативно встречена критиками. Больше всего зрители придирались к тому, что героиню, страдающую аутизмом, сыграла не актриса с тем же заболеванием, а танцовщица Мэдди Зиглер, которую Сиа любила снимать в своих клипах.

Да и в целом фильм не показал выдающихся результатов, он провалился в прокате и получил три «Золотых малины» — по одной исполнительницам главных ролей и самой Сие как режиссеру.

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Певица тяжело пережила эту неудачу. В новом интервью она призналась, что обращалась за помощью в рехаб на фоне депрессии.

«Я была склонна к самоубийству, у меня случился рецидив, и я пошла на реабилитацию, — цитирует артистку издание The New York Times.

В той же статье она сердечно благодарит специалистов за спасение своей жизни.

Ранее Сиа рассказывала о том, что пыталась работать с настоящей аутичной актрисой, но нашла это «неприятным и напряженным».

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