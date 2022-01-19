Китайский ремейк «Холопа» снимут в течение четырех лет

История о том, что зарубежные кинокомпании снимут для своих стран национальные версии российского «Холопа», продолжается.

Первым на очереди идет Китай. Кинокомпания из Поднебесной Alibaba Pictures уже приобрела права на производство ремейка и собирается выпустить его в своем прокате в течение четырех лет. Об этом 19 января сообщила отечественная компания Yellow, Black and White, занимавшаяся созданием оригинального «Холопа».

Напомним, эта комедия собрала в кинотеатрах более трех миллиардов рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории. По сюжету папаша-олигарх, желая перевоспитать своего сына-мажора, «закидывает» его прошлое — в русскую деревню XIX века. Конечно же, обошлось без магии — невиданный эксперимент для богатея устроила целая команда актеров, декораторов и психологов. Но главный герой начинает верить, что он действительно совершил скачок во времени.

Главные роли исполнили Милош Бикович, Саша Бортич, Иван Охлобыстин и Мария Миронова.

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