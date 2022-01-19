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В Голливуде снимут свою версию фильма «Вторая жизнь Уве» — с Томом Хэнксом

Роман Фредрика Бакмана и шведский фильм по нему нашли широкий отклик в западном обществе.

В Голливуде снимут свою версию фильма «Вторая жизнь Уве» — с Томом Хэнксом
Том Хэнкс. Фото: globallookpress.com

Американцы уже несколько лет хотят снять свою версию экранизации шведского романа «Вторая жизнь Уве» (бестселлер New York Times).

В 2015 году на родине писателя Фредрика Бакмана вышел одноименный фильм, который даже получил две номинации на «Оскар». Но Голливуду нужен свой вариант — с 65-летним Томом Хэнксом в главной роли.

Напомним, это жизнеутверждающая история о ворчливом старике, который потерял свою жену, но начал помогать соседям по поселку. Дедуля Уве неоднократно пытается свести счеты с жизнью, но различные обстоятельства постоянно мешают ему уйти в мир иной, и приходится кого-то спасать.

Как сообщает издание Deadline, за проект взялся режиссер Марк Форстер, снявший фильмы «Война миров Z», «Бегущий за ветром» и «Квант милосердия». Сценарий пишет автор драмы «Жизнь Пи» Дэвид Мэги. Производство картины должно начаться в 2022 году.

«Когда я впервые прочитал роман Фредрика Бэкмана, я влюбился в идею о том, что дружба способна формировать жизнь человека. Мне не терпится создать фильм с такими юмором и сердечностью вместе с Томом», — говорит Форстер.

Напомним, в 2021 году вышел еще один проникновенный фильм с Томом Хэнксом — «Финч».

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