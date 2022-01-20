Драма «Тихая ночь» и другие премьеры недели

«Тихая ночь» (оригинальное название — Silent Night), 2020, Великобритания, драма.

Режиссер: Камилла Гриффин. В ролях: Кира Найтли, Мэттью Гуд и др.

В российском прокате с 20 января.

Первые минут тридцать фильм успешно притворяется классической британской комедией: кажется, что история о рождественской вечеринке, на которую собираются знакомые еще со школьных времен пары (в основном семейные и успевшие обзавестись потомством), вполне могла бы продолжить традиции «Ноттинг Хилла» и «Реальной любви» — смущает разве что отсутствие Хью Гранта.

И лишь постепенно выясняется, что предстоящий праздник окрашен отнюдь не в радужные тона: оказывается, человечество стремительно гибнет от паров некоего газа, причем гибнет мучительно. Газовая волна вот-вот доберется и до загородного дома, где собрались герои, удивительным образом сохранившие способность элегантно шутить (британцы, видимо, по-другому просто не умеют). У них, правда, есть выбор — жуткая смерть от газа или безболезненная кончина, которую гарантирует специальная таблетка, выпущенная заботливым правительством и названная DWD (Die With Dignity, то есть «умри с достоинством»).

Мудрые взрослые, разумеется, выбирают достоинство, а вот любознательные дети продолжают задавать неудобные вопросы: а точно ли угроза столь велика? А что будет с теми, кто не захочет глотать правительственные пилюли?

Конечно, описанный в картине смертельный газ совсем не похож на коронавирус (никаких легких и уж тем более бессимптомных форм здесь не предусмотрено), и все же только слепой не заметит в «Тихой ночи» намеков на пандемию и порожденные ей проблемы и противоречия. Неудивительно, что и фильм многим может показаться противоречивым и даже опасным — именно такие киноопусы обычно и сбивают с толку законопослушных граждан, мешая им реагировать на происходящее с достоинством.

«Все прошло хорошо» (оригинальное название — Tout s’est bien passе), 2021, Франция, драма.

Режиссер: Франсуа Озон. В ролях: Софи Марсо, Андре Дюссолье и др.

В российском прокате с 20 января.

Франсуа Озон, которому в этом году стукнет 55, явно не хочет отставать от своего старшего коллеги Вуди Аллена, на протяжении десятков лет умудрявшегося снимать по фильму (как минимум неплохому) в год. Очередная работа французского маэстро повествует о тяжелобольном мужчине, решившем добровольно уйти из жизни и попросившем дочь ему в этом посодействовать.

«Антитела» (оригинальное название — The Survivalist), 2021, США, боевик.

Режиссер: Джон Кейес. В ролях: Джонатан Риз Майерс, Джон Малкович и др.

В российском прокате с 20 января.

Этот боевик связан с ковидом исключительно фантазией наших прокатчиков, в погоне за хайпом заменивших оригинальное название («Специалист по выживанию»). Увы, внезапно приобретенные антитела не помогают играющему главную роль Джонатану Ризу Майерсу победить давнюю болезнь — уже лет 10 с лишним звезда «Матч-пойнта» и «Тюдоров» не может сняться в чем-то более или менее приличном.

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