Джаред Лето захотел сняться в приквеле «Дома Gucci» на пару с Аль Пачино

Джаред Лето получил массу похвал за роль Паоло Гуччи в фильме «Дом Gucci».

Но, возможно, причина, по которой актер и музыкант так блистал, кроется в том, что он получил возможность поработать на одной площадке со своим кумиром – 81-летним Аль Пачино. Артисты сыграли отца и сына, которые никогда не ладили между собой и подружились, лишь оказавшись в нищете.

«Аль Пачино — один из моих героев, просто удивительный человек, такой щедрый, такой добрый, такой терпеливый, такой вдохновляющий», — признался Лето в передаче The Jess Cagle Show на радио SiriusXM. «В первый день съемок он не знал, что это был я, а я подошел к нему и сказал: «Здравствуйте». Он думал, что я просто какой-то итальянский чудак, который подходил, пытаясь заговорить с ним, или получить его автограф, или что-то еще. И знаете, я подходил к нему два или три раза, и кто-то наконец прошептал ему: «Это Паоло, это Джаред под гримом». И он такой: «Мой сын, мой сын». И упал на пол. Он был просто поражен. И то, что это случилось с одним из величайших актеров мира, было прекрасным подарком. Это дало мне веру в то, что если Аль может поверить в этого парня, то и мы все сможем. И это придало мне уверенности на раннем этапе, и я просто обожал работать с ним».

Лето признался, что хотел бы сделать приквел к «Дому Gucci» — только про Паоло и Альдо Гуччи, чтобы глубже раскрыть их непростые взаимоотношения.

Джаред также добавил, что Пачино – это именно такой актер, каким он сам хочет стать в преклонном возрасте: открытый, щедрый, добрый и всегда готовый сделать еще один дубль ради лучшего результата.

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