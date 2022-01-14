В изначальном сценарии «Сумерек» Белла отстреливала вампиров из дробовика

Представьте, что в фильме «Сумерки» Белла Свон не влюбляется в Эдварда Калена, а убивает вампиров, убегая на гидроцикле от агентов ФБР. Абсурд? А ведь это было в сценарии картины — в самом первом его варианте.

На днях режиссер первого фильма франшизы Кэтрин Хардвик и продюсер Марк Морган стали гостями подкаста The Big Hit Show, где рассказали о том, что изначально сюжет «Сумерек» был очень далек от книги Стефани Майер.

По словам Марка, он добавил в один из эпизодов картины много экшена, чтобы «дать что-то большее мужской аудитории». Продюсеры опасались, что мужчины не пойдут в кино из-за слишком большого количества романтики.

В итоге сценарий весьма отдалился от оригинального романа. Карлайл Каллен и Чарли Свон в нем были убиты, а Белла стреляла в вампиров из дробовика, прежде чем в конечном итоге сама стала одной из них. Марк отметил, что это была его попытка сделать Беллу сильным женским персонажем, а не просто девочкой, влюбившейся в парня.

Но когда к проекту присоединилась режиссер Кэтрин Хардвик, она образумила продюсера.

«Я сказала: «Прежде всего, этот сценарий должен отправиться в мусорное ведро. Нехорошо. Вы должны сделать все, как в книге», — вспоминает она. — В оригинальном сценарии Беллу буквально преследовали агенты ФБР на гидроциклах. Она была звездной спортсменкой. Ничего общего с книгой».

Напомним, что итоговый фильм окупился в прокате в десять раз, породил целую франшизу и сделал Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт одними из главных звезд Голливуда.

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