Звезда «Крика» вспомнила, как на съемочной площадке на нее напал медведь

Канадская актриса Нив Кэмпбелл, наиболее известная по кинофраншизе «Крик», рассказала, как однажды на съемочной площадке на нее напал медведь. Ей тогда было 17 лет.
Это была сцена, в которой опасный хищник гонится за девушкой, и ее снимали с настоящим, а не нарисованным на компьютере животным.
«Они привели этого медведя на съемочную площадку и сначала дали мне большую бутылку «Кока-Колы», чтобы покормить его… — вспомнила 48-летняя актриса в «Шоу Келли Кларксон». — Они сказали окунуть руку в мед и просто бежать. А когда доберусь до дерева, протянуть руку и покормить медведя».
«Я окунула руку в мед, бегу к этой скале, оборачиваюсь и протягиваю руку, а медведь не замедляется и не обращает внимания на мою руку. Он хватает меня за ногу и тащит по лесу».
«Моя мама была в этот момент на съемочной площадке и кричала. Вся команда замерла, потому что никто не мог поверить в происходящее. Все, что я могла сказать, это: «Он кусает меня!» Как будто это было не очевидно».
В итоге один из специалистов по животным стал кидать в медведя камни, чтобы тот отвлекся от актрисы. Судя по тому, что Кэмпбелл описывает это происшествие с улыбкой, она отделалась лишь испугом и парой ссадин.
«Это глупо. Нас просят делать всякие глупости», — подытожила она, имея в виду людей актерской профессии.
Напомним, что 13 января в кинотеатрах вышел пятый фильм ужасов из серии «Крик», в котором Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс вернулись к своим ролям.
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