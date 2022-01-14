Какие худи сейчас в моде и с чем их носить
Видео
Тигровые креветки с чесночным соусом на подушке из рукколы
Видео

Звезда «Крика» вспомнила, как на съемочной площадке на нее напал медведь

Актриса Нив Кэмпбелл играла в сцене, в которой за ней гнался лесной хищник.

Звезда «Крика» вспомнила, как на съемочной площадке на нее напал медведь
Нив Кэмпбелл в фильме «Крик» 2022 года. Фото: globallookpress.com

Канадская актриса Нив Кэмпбелл, наиболее известная по кинофраншизе «Крик», рассказала, как однажды на съемочной площадке на нее напал медведь. Ей тогда было 17 лет.

Это была сцена, в которой опасный хищник гонится за девушкой, и ее снимали с настоящим, а не нарисованным на компьютере животным.

«Они привели этого медведя на съемочную площадку и сначала дали мне большую бутылку «Кока-Колы», чтобы покормить его… — вспомнила 48-летняя актриса в «Шоу Келли Кларксон». — Они сказали окунуть руку в мед и просто бежать. А когда доберусь до дерева, протянуть руку и покормить медведя».

«Я окунула руку в мед, бегу к этой скале, оборачиваюсь и протягиваю руку, а медведь не замедляется и не обращает внимания на мою руку. Он хватает меня за ногу и тащит по лесу».

«Моя мама была в этот момент на съемочной площадке и кричала. Вся команда замерла, потому что никто не мог поверить в происходящее. Все, что я могла сказать, это: «Он кусает меня!» Как будто это было не очевидно».

В итоге один из специалистов по животным стал кидать в медведя камни, чтобы тот отвлекся от актрисы. Судя по тому, что Кэмпбелл описывает это происшествие с улыбкой, она отделалась лишь испугом и парой ссадин.

«Это глупо. Нас просят делать всякие глупости», — подытожила она, имея в виду людей актерской профессии.

Напомним, что 13 января в кинотеатрах вышел пятый фильм ужасов из серии «Крик», в котором Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс вернулись к своим ролям.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

актёрская профессиядикие животныеказусыкарьера актрисымедведьсъемки кино