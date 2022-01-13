«Красное уведомление» от Netflix получит сразу два сиквела

Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот вернутся в историю о краже из музеев.

Воровской боевик Netflix «Красное уведомление» получит два сиквела. Несмотря на огромные суммы гонораров, которые пришлось заплатить актерам Дуэйну Джонсону, Галь Гадот и Райану Рейнольдсу, картина окупила себя и требует продолжения.

Издание Deadline поделилось инсайдерской информацией, что Netflix приступил к разработке не одного, а целых двух сиквелов, съемки которых начнутся в 2023 году. Это если графики голливудских звезд, задействованных в проекте, удастся «подружить» между собой. И, кстати, кроме троицы главных актеров планируется пригласить и других знаменитых лиц.

Сообщается, что режиссер и автор сценария первого фильма Роусон Маршалл Тербер уже сел за написание продолжения. Оба фильма планируется снимать одновременно, как это происходит во франшизе «Аватар».

Напомним, комедийный боевик «Красное уведомление» вышел на Netflix 12 ноября 2021 года и быстро стал одним из самых популярных фильмов данной платформы. Он рассказывает о дерзких ворах, охотящихся за дорогими шедеврами искусства, и бравом оперативнике, который пытается их поймать.

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