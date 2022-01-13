Роскомнадзор попросил онлайн-кинотеатры самостоятельно ограничить показ наркотиков

Сцены употребления запрещенных веществ должны демонстрироваться только с маркировкой «18+», а изготовления — и вовсе не должны показываться.

Роскомнадзор разослал крупнейшим отечественным онлайн-кинотеатрам, таким как ivi, Okko, «Кинопоиск», Megogo и Start, письмо с напоминанием о запрете на распространение информации о наркотиках.

Федеральное ведомство ожидает, что видеосервисы по собственной инициативе проверят свои библиотеки на предмет упоминания запрещенных веществ и примут ряд ограничительных мер.

«Фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны маркироваться «18+». Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и так далее, видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами», — цитируют «Ведомости» замруководителя Роскомнадзора Вадима Субботина.

В ведомстве пояснили, что, если видеосервисы не проведут «ревизию» сами, доступ к контенту будет закрывать уже МВД путем удаления видео, ограничения доступа к сайтам и штрафов.

Издание добавило, что в таких популярных произведениях, как «Эйфория», «Криминальное чтиво», «Волк с Уолл-стрит» есть сцены употребления наркотиков, а в сериале «Во все тяжкие», например, изготовление, употребление и распространение запрещенных веществ вообще является основой сюжетной линии.

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