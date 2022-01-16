Новая жизнь любимых мультиков: Волк флиртует с косулей, Бонифаций едет к вампирам

Дети все реже смотрят телевизор. Есть у них источники вдохновения поинтереснее. Именно поэтому «Союзмультфильм» развил революционную деятельность по перезагрузке любимых советских мультиков, на которых мы выросли.

Всем известные герои — Волк и Заяц, Карлсон, Бонифаций и многие другие — теперь заново отрисованы и представлены в современных форматах: в YouTube, в кино и даже в виде комиксов. «Телепрограмма» показывает, как изменились герои.

Комиксы по-русски

В США десятилетиями складывалась комикс-культура, на которой росли целые поколения. У нас комиксы прижились относительно недавно. «Союзмультфильм», пытаясь заполнить пробел, вместе с издательством Bubble Comics («Майор Гром», «Бесобой», «Инок» и др.) запустил серию комиксов на основе сюжетов советских мультиков.

В книге «Союзмульткомикс» собраны 14 сюжетов, среди которых «Каникулы Бонифация», «Тайна третьей планеты», «Ну, погоди!», «Чебурашка», «Трое из Простоквашино» и проч. Каждая история выполнена в оригинальной авторской технике.

Новые грани осмысления действительно очевидны: Бонифаций путешествует по Трансильвании среди вампиров, Карлсон в образе то ли Бэтмена, то ли Черного Плаща кошмарит воришек на крыше, а Птица Говорун распознает злодея по голосу с планшета. Даже Годзилла в одном из комиксов бушует.

— При создании историй наши авторы старались максимально сохранить суть полюбившихся всем героев, но адаптировать их в совершенно новые истории с подходом, близким приключениям из комиксов, — подчеркнул главред Bubble Comics Роман Котков. — Каждый предложил свое видение новой истории в уникальном формате, будь то супергероика, манга, триллер, приключения или что-то совершенно новое.

Чебурашка в кино

Новый «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко — полноценное кино. В роли очеловеченного Гены снимается Сергей Гармаш.

— Когда вышел первый мультфильм про Чебурашку, я еще учился в школе — это настоящая классика мультипликации, прекрасный персонаж, — признался актер. — Наш полнометражный Чебурашка остается практически тем же. Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми.

В роли Чебурашки — отрисованный в 3D персонаж. В роли Шапокляк, точнее, сильно похожей на нее героини — бизнесвумен в шляпе по имени Римма, которая намеревается увезти мохнатого героя из тропического рая, снялась Елена Яковлева. Других персонажей, отсылающих к произведению Успенского, сыграли Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и многие другие. Озвучит Чебурашку Ольга Кузьмина. Премьера фильма запланирована на следующий Новый год — 1 января 2023 года.

Свежие серии «Ну, погоди!»

В конце декабря «Союзмультфильм» наконец презентовал первый выпуск обновленного советского мультфильма «Ну, погоди!», который называется «Ну, погоди! Каникулы». В новых сериях Волк (Гарик Харламов) все так же азартно охотится за Зайцем (Дмитрий Хрусталев), но в современных реалиях — по склонам гор, под водой и даже на Луне. И не только за Зайцем.

В первой показанной серии «Лунапарк» Волк, которому строит глазки косуля Уля, несется за ней на электросамокате по городку близ гор, напоминающих окрестности курорта Красная Поляна в Сочи.

И встречает по пути других новых героев мультика: барсука Тима, ежика Шу, Свинку и других. В это время Заяц стреляет из лука по яблокам и попадает, разумеется, в Волка. В серии «Пляж» модный Волк шокирует отдыхающих у моря грохотом переносной колонки с дабстепом так, что даже пролетающие мимо птицы падают, и обманом лишает малыша котенка вареной кукурузы.

Время воздействовало на персонажей по-разному: Волк явно помолодел, а Заяц, напротив, повзрослел: в нем можно узнать современного молодого юношу, который ведет активный образ жизни.

Всего «Союзмультфильм» планирует выпустить 52 серии о приключениях Волка и Зайца. Перезапуск легендарного мультика рассчитан на аудиторию 6 — 8 лет и выполнен в сложном для анимации жанре бездиалоговой гэговой комедии. В настоящий момент в Okko вышли 5 серий «Ну, погоди! Каникулы». В эфире мультсериал стартовал на телеканалах «Карусель» и «Мульт».

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