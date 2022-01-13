Ретробоевик «King’s Man: Начало» и другие премьеры недели

«King’s Man: Начало» (оригинальное название — The King’s Man), 2021, Великобритания – США, боевик.

Режиссер: Мэттью Вон. В ролях: Рэйф Файнс, Даниэль Брюль и др.

В российском прокате с 13 января.

Когда сценаристы той или иной франшизы заходят в тупик, остается одно — искать выход в прошлом, то есть делать приквел. Авторы дилогии про элегантных британских разведчиков из секретного сообщества Kingsman (то есть люди короля) обещают, что после двух успешных фильмов, собравших больше 800 миллионов в прокате, будет и третий — якобы его съемки начнутся ближе к концу стартовавшего года. Но это пока лишь прожекты, а сейчас фанатам предлагается перекусить предысторией, в которой, как нетрудно догадаться, публике расскажут о том, как и когда королевские шпионы начали свою деятельность.

Оказывается, случилось это давно, больше ста лет назад, и целью (разумеется, благородной) храбрых кингсменов было предотвращение Первой мировой войны. Им, представьте себе, это почти удалось — в частности, силами джентльменов-шпионов было предотвращено покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда. Увы, позже случилось еще одно покушение, более успешное, и война все же началась. Зато кингсменам удается выяснить, что убийцу эрцгерцога подготовило некое преступное сообщество, в составе которого числятся главные отрицательные персонажи того времени — от Распутина до Ленина (чуть позже к ним присоединится и Гитлер), так что бравым британским борцам за вселенскую справедливость есть с кем повоевать.

Очередную ретрофантасмагорию, вряд ли рассчитанную на похвалы от знатоков истории, явно не стоит принимать всерьез. Очевидную несуразность сюжета уравновешивает наличие сильных актеров — прежде всего Рэйфа Файнса, которому после многолетнего пребывания в образе главы английской разведки в бондиане сам бог велел слегка поглумиться над шпионским жанром. Появление немца Аугуста Диля в роли Ленина еще более символично — актер, прославившийся ролью эсэсовца в «Бесславных ублюдках», словно напоминает зрителям о всем известных обвинениях в адрес Ильича, касающихся его слишком тесных контактов с Германией. Мол, а вы что, все еще сомневаетесь? Впрочем, и сам вождь мирового пролетариата признавал, что революции в белых перчатках не делаются. Ведение боевых действий в соответствии с кодексом джентльмена — такое, увы, возможно только в кино.

«Фальшивомонетчик» (оригинальное название — Flag Day), 2021, США, драма.

Режиссер: Шон Пенн. В ролях: Дилан Пенн, Шон Пенн и др.

В российском прокате с 13 января.

Обладатель «Оскара» Шон Пенн известен прежде всего как актер, однако в свободное от основной работы время он с удовольствием переключается на режиссуру. Не обладая ярко выраженным авторским почерком и характерной для маститых постановщиков стабильностью, 61-летний артист все же успел снять как минимум две выдающиеся картины («Обещание» и «В диких условиях»), заставив ценителей неторопливого взрослого кино внимательно относиться к каждой своей следующей работе.

Очередная посвящена прежде всего делам семейным, хоть и вертится вокруг весьма известного в Штатах преступника Джона Фогеля. Пенн, решивший сам сыграть Джона, смотрит на своего героя глазами его дочери Дженнифер, пытающейся как-то увязать любовь к папе с неприязнью, вызванной его трудовыми подвигами. Чтобы история выглядела достовернее, Пенн позвал на роль Дженнифер свою собственную дочь Дилан.

«Крик» (оригинальное название — Scream), 2022, США, ужасы.

Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллет. В ролях: Нив Кэмпбелл, Мелисса Баррера и др.

В российском прокате с 13 января.

В прошлом году молодежная хоррор-сага отмечала 25-летие — вполне логично было выпустить очередную, уже пятую часть «Крика» именно в 2021-м, тем более что работа над фильмом завершилась еще летом. Но пандемийный календарь, как обычно, помешал сделать все красиво, и картина выходит лишь сейчас, когда юбилейные мотивы неуместны. Впрочем, вряд ли это сильно волнует тех, кто вырос на «Крике» и еще помнит те времена, когда маску носили не только для защиты от коронавируса. Приятным подарком для фанатов стало возвращение в новом фильме главных звезд саги — Дэвида Аркетта, Кортни Кокс и Нив Кэмпбелл.

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