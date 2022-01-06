Николас Кейдж признался, что умолял своего дядю Фрэнсиса Форда Копполу снять его «Крестном отце»

Но режиссер не пустил племянника в третий фильм.

В актерской карьере Николаса Кейджа был, как минимум, один момент, когда он хотел воспользоваться семейными связями, чтобы получить роль в знаковом фильме.

Дело в том, что его родной дядя – культовый режиссер Фрэнсис Форд Коппола, снявший трилогию «Крестный отец». Вот именно в третью часть этой криминальной франшизы и просился Николас.

«Дядя снимал «Крестного отца — 3», и я сказал: «Я действительно думаю, что должен быть в вашем фильме, дядя. Думаю, что было бы неплохо, если бы вы пригласили меня. Думаю, я мог бы сыграть эту роль», — рассказал Кейдж в новом интервью.

Он признался, что хотел сыграть Винсента, сына Сонни Корлеоне. Актер считал, что вполне сойдет за сына своего старшего коллеги Джеймса Каана, сыгравшего Сонни в первом фильме.

Но в итоге заветная роль досталась Энди Гарсиа. Сегодня Николас признает, что ему действительно не следовало появляться в данной картине.

«Это просто не должно было случиться. Так что это был фильм, в который меня не пустили, а я действительно хотел сняться в нем», — цитирует актера издание The Hollywood Reporter.

Напомним, что Фрэнсис Форд Коппола снял в триквеле другого своего родственника – дочь Софию. Но критики не оценили ее игру. Девушка получила сразу две антипремии «Золотая малина» за этот фильм. Сам «Крестный отец — 3» удостоился семи номинаций на «Оскар» и семи номинаций на «Золотой глобус», но ни в одной категории не выиграл.

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