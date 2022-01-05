Крис Эванс сыграет культового голливудского актера Джина Келли в собственном фильме

Известный фанатам Marvel как Капитан Америка актер Крис Эванс придумал оригинальный сюжет для фильма, который собирается снять.

Он хочет выпустить картину о культовом американском киноактере Джине Келли (1912—1996), которого сам же и сыграет. Студию артист себе пока не нашел, зато собрал команду сопродюсеров и привлек к проекту сценариста Джона Логана, написавшего оскароносного «Гладиатора», «Авиатора» и два фильма про Джеймса Бонда.

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Как передает издание Deadline, сюжет будущего фильма развернется в 1952 году. 12-летний мальчик, подрабатывающий в голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer наблюдает, как популярный актер Джин Келли снимается в своем очередном фильме. Мечтательный юноша начнет фантазировать, что кинозвезда дружит с ним, а затем эта фантазия приведет к неожиданным последствиям.

Добавим, что Джин Келли снимался в Голливуде с 40-х по 80-е годы. Десятки его фильмов вошли в золотой фонд мирового кинематографа. В 1952 году ему вручили внеконкурсный почетный «Оскар» в знак признания его универсального таланта актера, певца, режиссера и хореографа.

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