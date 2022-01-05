«Темнокожая русалочка» призналась, что не верила в свои шансы получить роль

Как и многие другие зрители, певица Холли Бэйли представляла себе Ариэль с бледной кожей.

Когда стало известно, что в киноадаптации диснеевской «Русалочки» главную роль сыграет темнокожая певица, многие зрители были разочарованы. Ведь для них Ариэль – бледная подводная девочка с алыми волосами.

Мало того, именно такой ее представляла и сама Холли Бэйли, которую утвердили на роль. В новом интервью 21-летняя артистка поделилась, что совершенно не верила в свои шансы пройти кастинг.

«Получить эту роль было очень сюрреалистично. Для меня это стало большим шоком, — сказала молодая звезда в Facebook-шоу Talks with Mama Tina. — Даже когда меня пригласили на прослушивание, я посмотрела на персонажа и такая: «Я? Ариэль? Это просто не…» Потому что образ Ариэль, который был у меня в голове, — это рыжие волосы, бледная кожа и хвост. И она была восхитительна. Я любила ее, как и все мы». «Так что даже во время прослушивания я помню, что была напугана и нервничала. Мой отец однажды сказал: «Давай пробежимся по строчкам», и он был спокоен… А я начала читать текст и зарыдала. «Я просто не могу поверить, что я вообще пойду на это», — сказала я тогда». «Но я так благодарна, что мне удалось заново изобрести Ариэль и показать другим красивым черным и смуглым детям, мол, эй, ты тоже можешь быть этим. И чудеса происходят рядом с нами».

Напомним, что Холи поет в дуэте со своей старшей сестрой Хлоей, а «Русалочка» — это первый проект, в котором она задействована одна. Впрочем, молодая актриса говорит, что ее сестра присутствовала на съемках и придавала ей сил.

Добавим, что съемки нового фильма Disney уже завершены, он должен выйти в мае 2023 года.

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