В фильме про Наполеона с Хоакином Фениксом резко сменилась главная актриса

В новом фильме знаменитого режиссера Ридли Скотта срочная замена. Речь идет об исторической драме под рабочим названием Kitbag, рассказывающей о становлении императора Наполеона.

Напомним, главную роль в ней должен сыграть Хоакин Феникс, а сюжет сосредоточится вокруг отношений французского императора и его жены Жозефины. В этой связи очень важно, кто из актрис будет играть главную женскую роль.

Ранее была заявлена 28-летняя Джоди Комер – звезда предыдущего фильма Скотта «Последняя дуэль». Но в первые дни 2022 года девушка заявила, что не сможет сняться в Kitbag из-за конфликта в графике съемок и пандемии.

И вот, как сообщает издание Deadline, отказавшейся актрисе оперативно нашли замену. Ею оказалась 33-летняя Ванесса Кирби, звезда сериала «Корона» и кинофраншизы «Миссия невыполнима». У нее, кстати, уже есть номинация на «Оскар» — за роль в фильме «Фрагменты женщины» 2020 года.

больше по теме Ридли Скотт снимет сиквел «Гладиатора» после фильма о Наполеоне У знаменитого режиссера большие планы на ближайшие годы.

Производство нового фильма про Наполеона должно стартовать уже в середине января.

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