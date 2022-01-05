«Продолжает оказывать влияние на мир»: Галь Гадот поделилась, какую Клеопатру хочет сыграть

«Жудо-женщина» Галь Гадот приоткрыла завесу тайны над будущим фильмом о Клеопатре, в котором она сыграет главную роль.

36-летняя модель и актриса появилась на обложке журнала InStyle. В интервью ее спросили, чем ее версия египетской царицы будет отличаться от образов, созданных Элизабет Тейлор, Моникой Беллуччи, Софи Лорен и другими актрисами.

«Я не могу раскрывать многого, но могу рассказать, что мы собираемся отпраздновать историю Клеопатры, — ответила Гадот. — Мы собираемся показать не только то, насколько она привлекательна, но и насколько она расчетлива и умна, и какое влияние она оказала и продолжает оказывать на мир, в котором мы живем сегодня. Я посмотрела все фильмы о Клеопатре когда-либо вышедшие, и мне кажется, что мы рассказываем историю, которую мир должен услышать именно сейчас».

Напомним, что израильская красавица Галь совсем скоро вернется в кинотеатры – в новом детективе «Смерть на Ниле», который выйдет в прокат 10 февраля.

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