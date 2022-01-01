«Казалось бы, куда уж хуже?!»: BadComedian оценил фильм «Один дома» 2021 года

31 декабря популярный кинокритик BadComedian сделал обзор на новый фильм «Один дома» (Home Sweet Home Alone), вышедший в ноябре 2021 года.

Он отметил, что юмор в картине строится на кривлянии, а главный герой-мальчик получился совсем не обаятельным. Он просто вырос озлобленным и любящим шалости, и не сказать, чтобы ему что-то запрещали лишь потому, что он самый младший в семье. А вот антагонистами фильма в этот раз выступили не злобные грабители, а обычные взрослые, вынужденные идти на крайность из-за финансовых проблем и упрямства главного героя.

«Ребенок не осознал, как сложно быть взрослым, как важна семья, и как бессмысленны мелкие обиды. Нет, это был все тот же наглый, инфантильный эгоист, который изменился за секунду, потому что вы смотрите не фильм, а сделанный на коленке TikTok», — комментирует Баженов.

Ловушки для грабителей были взяты из предыдущих частей франшизы, причем непонятно, то ли это дань прошлым фильмам, то ли неспособность придумать что-то новое. Единственно, что изменилось, — повысился градус жестокости.

«Причем, если в оригинале бандиты, хоть и были нелепыми, но они оставались подонками и все же вызывали чувство опасности. И Кевин как будто всегда был на волоске. В переосмыслении же подобного нет и в помине. Пацан – король пищевой цепи и в свое удовольствие издевается над людьми, которые просто просят вернуть им их же куклу!» — продолжает BadComedian. «Этот фильм – плагиат. Даже в сравнении с предыдущими, неоригинальными частями франшизы. Хотя, казалось бы, куда уж хуже?! Но авторы ребута умудрились сплагиатить уже сплагиаченное! Умудрились внести лицемерный посыл, да еще и придать неоднозначности героям. Но бонусом снабдили все это рекламой и покадровым повторением некоторых сцен оригинала».

Напомним, уже шестой фильм из серии «Один дома». Он появился на стриминговом сервисе Disney+ и получил разгромные отзывы от западных критиков.

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