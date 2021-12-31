У «Вечных» от Marvel изначально была другая, более мрачная концовка

Новый кинохит Marvel «Вечные» вызвал много споров. Кому-то из зрителей он показался слишком растянутым и нудным, и даже шикарный актерский состав и смелые ходы сюжета не затмили того, что этот кинокомикс получился весьма банальной картиной о супергероях.

В новом интервью режиссер проекта Холя Чжао поделилась, что изначально у фильма была совсем другая концовка, более мрачная по сравнению с тем, что получилось в итоге. Возможно, она изменила бы восприятие «Вечных», но мы этого уже не узнаем.

Если вы не смотрели фильм и не хотите спойлеров, то дальше читать не стоит.

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«У нас, на самом деле, был еще один очень мрачный финал. Мрачный. Я не ненавидела его, потому что привыкла к более меланхоличным фильмам. Не думаю, что он понравился бы публике, — рассказала госпожа Чжао журналу Empire. — Раньше все заканчивалось тем, что все герои возвращались на корабль, стирали воспоминания и просто улетали на следующую планету, как в сериале «Сумеречная зона».

В итоге концовку сделали такой, чтобы у зрителей появилось множество ожиданий от того, что случится с персонажами потом. Ведь, если бы героям стерли память, на них вполне можно было бы поставить крест.

Хлоя добавила, что еще ни один фильм из-под ее пера не вышел именно таким, каким был запланирован в сценарии. Треть картины всегда рождается в монтаже, который проходит после всех съемок, отметила режиссер.

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