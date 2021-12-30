Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс обсудили возможное появление актрисы в «Джоне Уике»

Многие зрители, посмотревшие четвертую «Матрицу», отмечали, что увидели на экране Джона Уика, попавшего во вселенную Нео.

Но даже ярые критики этого продолжения сходили в кино, чтобы увидеть эпичное воссоединение на экране Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс, пусть постаревших, но все еще горячо любимых.

А тут актриса, исполнившая роль Тринити, заявила, что хотела бы сняться в «Джоне Уике», сыграть там какого-нибудь киллера, например. Как вам такая идея?

«Я люблю Джона Уика, — цитирует 54-летнюю Мосс издание People. — Я действительно начала понимать возмутительный дар Киану рассказывать истории через свое тело. Я не понимала этого до конца, пока не углубилась в Джона Уика с одним из моих детей. Было потрясающе испытать этот опыт с моим сыном и наблюдать глубину, которую Киану может показать своим телом. Это действительно искусство».

В том же интервью Ривз спросил у Мосс, хотела бы она сыграть киллера в «Джоне Уике».

— Мне бы это понравилось, — ответила Кэрри-Энн. — Правда? — уточнил Киану. — Ага! — Хорошо. Давай займемся этим. — Я начну тренироваться. — Будь осторожна со своими желаниями. Я сейчас занимаюсь этим проектом.

Напомним, кинофраншиза «Джон Уик» насчитывает три фильма, и запланированы еще две картины. Так что госпоже Мосс есть где неожиданно появиться и подарить праздник зрителям. С третьей части Киану Ривз стал не только исполнителем главной роли, но и продюсером проекта. Так что он может легко пригласить свою коллегу в новый фильм.

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