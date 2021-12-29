Роман грязнокровки: Эмма Уотсон рассказала, как влюбилась в коллегу по «Гарри Поттеру»

На съемках новогоднего спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» актриса Эмма Уотсон (играла Гермиону Грейнджер) рассказала о своей первой любви.

Будучи девочкой, снимающейся в кинофраншизе про юных волшебников, она влюбилась в коллегу по съемочной площадке Тома Фелтона (играл Драко Малфоя). Именно этот мальчик заставил ее сердце биться чаще.

«Я зашла в комнату, где у нас были занятия. Было дано задание нарисовать то, как, по вашему мнению, может выглядеть бог, а Том нарисовал девушку в кепке задом наперед на скейтборде. И я просто не знаю, как это сказать, — я просто влюбилась в него», — цитирует Эмму издание ET Canada.

Актриса вспомнила, что если она узнавала, что на съемках будет ее «краш», то этот день сразу становился для нее особенным. Однако Том на три года старше, и в то время он относился к Эмме в лучшем случае как к младшей сестре.

Вокруг этой пары ходило множество слухов о возможном романе, однако на самом деле Фелтон и Уотсон никогда не встречались. При этом Том знал, что девочка испытывает к нему романтические чувства, и тоже тепло относился к ней.

«Да, у меня всегда была слабость к ней, и это продолжается по сей день, — сказал актер за кадром спецвыпуска. — Всегда было что-то вроде, я не знаю, родства».

На съемках спецэпизода артисты крепко обнялись и с удовольствие поболтали. Полный выпуск жители России смогут посмотреть на сервисе «Амедиатека» 1 января.

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