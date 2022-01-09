Самые кассовые фильмы планеты 2021 года*

«Водохранилище» против Бондианы

Весь год над Голливудом откровенно потешались. Где вы, знаменитые блокбастеры, сколоченные на «фабрике грез» и стабильно зарабатывающие сотни миллионов в мировом прокате? Что случилось с одним из главных мировых конвейеров по вытягиванию трудовой копеечки из зрительских кошельков? Куда делись прибыли «Титаника», «Аватара» и «Властелина колец»? Похоже, американская киноиндустрия стремительно идет ко дну, позаимствовав у «Титаника» не совсем то, что нужно.

Причиной насмешек и критики стали, как нетрудно догадаться, рекордно низкие сборы фильмов, которые изначально были записаны в фавориты проката. С гигантским скрипом набирали денежную массу такие тяжеловесы, как очередная часть Бондианы «Не время умирать» и новый «Форсаж»: оба фильма и так стоили в производстве немало, а из-за многочисленных переносов премьерных дат (все планы, разумеется, разрушила пандемия) стоимость проектов увеличивалась, ведь необходимо было дополнительно тратиться на рекламу. В итоге Бонд лишь в последний момент собрал сумму, позволившую продюсерам вздохнуть с облегчением и не заниматься подсчетом убытков. Да, касса в $774 миллиона вроде бы выглядит внушительно, но раздутый бюджет и необходимость отдавать половину заработка кинотеатрам позволили создателям шпионской саги лишь отбить вложенные средства.

Тем временем, пока агент 007 и его коллеги по голливудскому несчастью барахтались в финансовой яме, в списке самых кассовых лент года лидирующую тройку оккупировали китайцы. Много ли вы слышали о таких картинах, как «Битва при Чосинском водохранилище» или «Привет, мам»? Эти фильмы даже не добрались до российского проката, что не помешало вытрясти из мирового рынка (прежде всего азиатского) гигантские по меркам сделанного не американцами кино суммы, близкие к миллиарду долларов. И буквально за пару недель до конца года именно эти картины сохраняли лидерство в кассовом списке.

Супергерой спешит на помощь

Кто-то скажет — а что вы удивляетесь, ведь год назад было то же самое! Действительно, в 2020-м пьедестал заняли азиатские картины (один японский и два китайских). Но предыдущий год изначально был потерян для Голливуда, практически все свои главные премьеры отложившего до лучших времен. И вот они наступили: казалось, пробуждение кинопроката после пандемийной спячки восстановит заокеанские позиции, но не тут-то было. Именно поэтому, глядя на успехи китайцев и провалы американцев, начались разговоры о глобальном переделе кинорынка. Но их сумел заглушить маленький, но проворный Человек-паук. Вот уж и впрямь супергерой — в одиночку отстоял честь всей киноиндустрии.

Кассовые показатели новой порции приключений Спайдермена — «Человек-паук: Нет пути домой» — словно пришли к нам из прежнего, допандемийного времени: не случайно в сюжете фильма имеются отсылы к старым фильмам о Пауке, которые гремели в прокате еще в середине нулевых. Полмесяца потребовалось Питеру Паркеру, чтобы закинуть в свои сети миллиард с лишним долларов —

Джеймсу Бонду и Доминику Торетто о таких достижениях остается лишь мечтать. В итоге китайские блокбастеры остались на вторых и третьих ролях (что, впрочем, тоже весьма почетно). Голливудским продюсерам впору ставить Спайдермену памятник на Аллее звезд — парнишка спас их репутацию. Надолго ли?

Самые кассовые фильмы планеты 2021 года*

«Человек-паук: Нет пути домой» (оригинальное название — Spider-Man: No Way Home) $1 054 431 855* «Битва при Чосинском водохранилище» (The Battle at Lake Changjin) $906 319 612 «Привет, мам» (Hi, Mom) $841 674 419 «Не время умирать» (No Time to Die) $774 034 007 «Форсаж 9» (F9) $726 229 501 «Детектив из Чайнатауна 3» (Detective Chinatown 3) $706 084 069 «Веном 2» (Venom: Let There Be Carnage) $501 027 511 «Годзилла против Конга» (Godzilla vs. Kong) $467 863 133 «Шан-Чи и легенда десяти колец» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) $432 230 054 «Вечные» (Eternals) $400 510 739

*Данные на 27.12.2021.

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