«Нужно играть любовь, а в руке – пачка пельменей»: Порошина вспомнила жестокий розыгрыш коллег

В начале 2000-х параллельно со съемками в «Бригаде» актриса Мария Порошина снялась в новогоднем фильме «Четвертое желание».

Партнером звезды в этой картине выступил ее муж Гоша Куценко, а сами съемки проходили в заснеженном поселке под Ханты-Мансийском, и условия тогда были не самые приятные.

«Нас поселили в продуваемых ветрами комнатках с плохо закрывающимися дверями, и мы ходили по помещению в валенках, надев несколько свитеров, — вспоминает актриса. — Телевизоров не было. И в довершение всего я еще не могла вовремя оттуда выехать: замело дорогу. Но при всем этом жили мы прекрасно: вечерами, после съемок, придумывали какие-то застольные игры, шарады, много общались. Чувствовали себя как первопроходцы, открыватели какого-то материка».

Мария отметила, что из-за параллельных съемок в «Бригаде» она постоянно улетала в Москву и возвращалась в Ханты-Мансийск. И каждый раз она везла домой местные пельмени, которые ей очень понравились, — по 15 пачек. Об этой страсти актрисы знали все окружающие, и в последний съемочный день Порошину разыграли с помощью этих самых пельменей.

Актрисе предстояло сыграть сцену, где она ищет в снегу «весточку» от любимого — синий елочный шарик.

«Начинаю искать шарик. Группа кричит: «Копай, Маша, копай!» А игрушки все нет. Копаю по пояс в сугробе, снег в лицо, варежки превратились в ледышки, а мне в мегафон командуют: «Иди на метр вперед — там копай…» Зуб на зуб не попадает, а мне нужно играть отчаяние, надежду, любовь. Мне кричат: «Копай на два метра правей!» Опять ничего нету. Вдруг чувствую — веревка! Слышу: «Тяни за веревку!» Тяну и достаю… Пачку пельменей», — рассказала Порошина изданию 7days. «Группа начала хохотать, а я не понимаю, что делать! В кино, пока не скажут «стоп», нужно играть, несмотря ни на что. В данном случае мне нужно играть любовь, а в руке — пачка пельменей! Продолжаю, дергаю за веревку еще, вдруг там все-таки заветный шарик, а на конце — бутылка шампанского! И вся группа скандирует: «Маша, с последним съемочным днем!»

Актриса добавила, что некоторые кадры ее поиска пельменей в снегу все-таки вошли в финальную версию фильма.

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