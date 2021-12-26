Александр Роднянский назвал важнейшие российские фильмы 2021 года

Эти картины, по мнению продюсера, перекликаются с общемировой культурной повесткой.

Известный российский кинопродюсер Александр Роднянский, которого считают одним из самых влиятельных людей в мировом кино, опубликовал список важнейших российских фильмов 2021 года.

По мнению кинодеятеля, эти картины яркие, тематически содержательные и релевантные глобальным контекстам. Роднянский попросил прощения, что к двум пунктам из этого списка он имел прямое отношение.

«Капитан Волкогонов бежал», режиссеры — Алексей Чупов и Наташа Меркулова. В ролях: Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Виктория Толстоганова, Виктория Исакова, Наталья Кудряшова, Владимир Епифанцев, Анастасия Уколова.

«Абсолютно особое, художественно смелое, прямо говорящее о полицейском беспределе и произволе власти произведение», — прокомментировал картину Роднянский в Instagram.

«Нууча», режиссер — Владимир Мункуев.

«В конце XIX века в якутскую семью, недавно потерявшую второго ребенка, подселяют русского каторжника, который начинает вести себя как хозяин и разрушать ее изнутри. «Нуучча» — кино антиколониальное и впечатляющее».

«На близком расстоянии», режиссер — Григорий Добрыгин. В главной роли — Ксения Раппопорт.

«Актер Григорий Добрыгин рассказывает, подобно южнокорейским «Паразитам» и звягинцевской «Елене», про классовое неравенство».

«Блокадный дневник», режиссер — Андрей Зайцев. В главной роли — Ольга Озоллапиня.

«Чувство ужаса спрятано в белоснежной, практически монохромной атмосфере. Картина основана на воспоминаниях поэтессы Ольги Берггольц и других блокадников — в том числе Даниила Гранина».

Роднянский отметил, что на этом список не закончен. Позже он добавит к нему другие выдающиеся работы российского кино.

Напомним, что продюсер является президентом фестиваля «Кинотавр» и членом Американской киноакадемии.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.