Драма «Чемпион мира» и другие премьеры недели

«Чемпион мира» (2021), Россия, драма.

Режиссер: Алексей Сидоров. В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский и др.

В российском прокате с 30 декабря.

Новую ленту автора «Бригады» и «Т-34» Алексея Сидорова заранее поставили в один ряд с «Легендой № 17» и «Движением вверх», но по определенным причинам она из этого ряда выпадает. В «Легенде…» и в «Движении…» был прост и понятен образ врага, которого надо одолеть в решающей схватке.

В «Чемпионе мира» нет ни канадцев, ни американцев: есть два гроссмейстера, родившихся в СССР и ставших продуктом советской шахматной школы, и то, что один из них «не наш», лишь усиливает смятение в зрительских сердцах. Речь в картине идет о битве за мировую шахматную корону в октябре 1978-го: один из ее участников, Виктор Корчной, двумя годами ранее сбежал из СССР, став для всех предателем. Но если в 70-е было проще «предателя» возненавидеть, то как воспринимать Корчного сейчас, когда всем уже ясно, что побег из Союза не эквивалентен измене Родине?

Забавно, что Корчной, хоть и считался врагом, был официально лишен гражданства СССР лишь спустя два месяца после матча — стало быть, формально за титул бились два советских шахматиста. Но, если сравнивать масштабы личности, силы были явно неравны: молодой, уже ставший чемпионом мира, но окончательно в этом звании не утвердившийся Анатолий Карпов, и матерый Корчной, успевший к тому моменту многое понять и попробовать (он даже снялся в кино, в драме «Гроссмейстер», вместе с самим Андреем Мягковым).

Авторы фильма выбором актеров расставляют те же акценты: подающий надежды, но еще формирующийся Иван Янковский (Карпов) против Константина Хабенского (Корчной), давно забывшего о том, когда в последний раз в отзывах на его работы отсутствовали восторженные ноты. Впрочем, хватит ли мощной актерской харизмы для завоевания мировой короны? Ответ на этот вопрос очевиден, как и то, что белые далеко не всегда начинают и выигрывают.

«Три богатыря и Конь на троне», 2021, Россия, анимационный.

Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов.

В российском прокате с 30 декабря.

Конца и края нет мультсериалу о богатырях и говорящих лошадях — в 11-й части саги стараниями хорошенько поколдовавшей Бабы-Яги в Киеве произойдет смена власти. Не волнуйтесь, никакой политической подоплеки: о том, что нам предстоит увидеть, красноречиво говорит название мультика — «Три богатыря и Конь на троне». Остается выяснить, куда подевался князь, столь неожиданно уступивший коню свое руководящее кресло.

«Дилан Томас. Любовник и поэт» (оригинальное название — Last Call), 2020, США, драма.

Режиссер: Стивен Бернштейн. В ролях: Рис Иванс, Джон Малкович и др.

В российском прокате с 30 декабря.

Один из самых недооцененных актеров планеты Рис Иванс записал на свой лицевой счет роль еще одного выдающегося мастера пера. Блестяще справившись с образом Шекспира (точнее, того, кто под его именем скрывался) в роскошном «Анониме», 54-летний валлиец теперь солирует в драме «Дилан Томас. Любовник и поэт», посвященной, возможно, главному британскому стихотворцу прошлого века.

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