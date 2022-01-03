«Дюна», «Майор Гром» и другие рейтинговые фильмы ушедшего 2021 года

Какие-то из них вы могли пропустить, а зря!

«Человек-паук: Нет пути домой»

Жанр: фэнтези, боевик

В ролях: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч

Рейтинг на Кинопоиске 8,5

Очередное переосмысление истории про Человека-пука. Главного героя на этот раз сыграл молодой актер Том Холланд, а его девушку — возлюбленная артиста в реальной жизни актриса и певица Зендея.

По сюжету Питер Паркер вынужден попросить о помощи доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), так как весь мир узнал тайну Паука. Но, как несложно догадаться, после этого все становится еще хуже.

«Лига справедливости Зака Снайдера»

Жанр: боевик, фантастика

В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кавилл, Джейсон Момоа

Рейтинг на Кинопоиске 7,9

Еще одно супергеройское кино в нашем рейтинге (что поделать, такое время!). В «Лиге справедливости» объединяются Бэтмен и Чудо-женщина. Более того, они ищут других супергероев, чтобы в очередной раз спасти мир.

Режиссер Зак Снайдер изначально планировал выпустить фильм в виде мини-сериала из четырех эпизодов, поэтому будьте готовы к тому, что картина длится больше четырех часов.

«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Жанр: мелодрама

В ролях: Джеффри Райт, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе

Рейтинг на Кинопоиске 7,8

Фильм представляет собой сборник разных рассказов, якобы опубликованных в журнале. Дело происходит во Франции в середине прошлого века.

Очень красивая лента от мастера выстраивания кадра Уэса Андерсона («Отель «Гранд Будапешт», «Королевство полной луны»).

«Дюна»

Жанр: драма, фантастика

В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек

Рейтинг на Кинопоиске 7,7

Знаменитый режиссер Дени Вильнев хотел снять этот фильм по одноименному роману Фрэнка Герберта еще с детства. Но сделал он это только в 53 года, уже став признанным мастером фантастического кино.

Итак, «Дюна» рассказывает о жизни на планете Арракис, где много песка и огромных опасных существ. И там не обошлось без конфликтов и борьбы за власть.

«Гнев человеческий»

Жанр: боевик

В ролях: Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт

Рейтинг на Кинопоиске 7,6

В центре повествования обычный на первый взгляд инкассатор (Джейсон Стэйтем). Он мало с кем общается и преследует свои цели, пытаясь найти участников крупных ограблений в Лос-Анджелесе.

Но Гай Ричи не был бы собой, если бы его фильм не превратился в жесткий боевик. Оказывается, герою Стэйтему необходимо отомстить за страшную трагедию, которую он пережил раньше.

«Последняя дуэль»

Жанр: драма

В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек

Рейтинг на Кинопоиске 7,5

Ридли Скотт порадовал историей об опасной дуэли, свершившейся в конце XIV века во Франции.

В то время смертельные схватки решили запретить, а последней дуэлью стало выяснение отношений между рыцарем Жаном де Карружем (Мэтт Дэймон) и его соседом Жаком Ле Гри (Адам Драйвер). В дело вмешивается сам король Франции Карл VI.

«Дом Gucci»

Жанр: драма

В ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек, Аль Пачино

Рейтинг на Кинопоиске 7,3

История одной из самых знаменитых семей в мире моды. Здесь есть все: любовь, месть, богатство, ложь, заказное убийство и практически неузнаваемая Леди Гага.

Фильм, на который очень сильно обиделись представители фамилии Гуччи, и который в очередной раз подтвердил истину «Богатые тоже плачут». Да еще как!

«Майор Гром: Чумной Доктор»

Жанр: боевик

В ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова

Рейтинг на Кинопоиске 7,2

Нестыдное кино про людей с суперспособностями от отечественных киноделов. В Санкт-Петербурге появляется злодей в маске Чумного Доктора. Он убивает богатых и влиятельных людей, объявляя это лечением города от «чумы беззакония». Справиться с ним может только майор полиции Игорь Гром.

Большой плюс картины: подругу главного героя сыграла красотка Любовь Аксенова.

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