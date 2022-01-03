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«Дюна», «Майор Гром» и другие рейтинговые фильмы ушедшего 2021 года

Какие-то из них вы могли пропустить, а зря!

«Дюна», «Майор Гром» и другие рейтинговые фильмы ушедшего 2021 года
Кадр из фильма «Дом Cucci» (2021)

«Человек-паук: Нет пути домой»

Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Жанр: фэнтези, боевик

В ролях: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч

Рейтинг на Кинопоиске 8,5

Очередное переосмысление истории про Человека-пука. Главного героя на этот раз сыграл молодой актер Том Холланд, а его девушку — возлюбленная артиста в реальной жизни актриса и певица Зендея.

По сюжету Питер Паркер вынужден попросить о помощи доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), так как весь мир узнал тайну Паука. Но, как несложно догадаться, после этого все становится еще хуже.

«Лига справедливости Зака Снайдера»

Кадр из фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)
Кадр из фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)

Жанр: боевик, фантастика

В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кавилл, Джейсон Момоа

Рейтинг на Кинопоиске 7,9

Еще одно супергеройское кино в нашем рейтинге (что поделать, такое время!). В «Лиге справедливости» объединяются Бэтмен и Чудо-женщина. Более того, они ищут других супергероев, чтобы в очередной раз спасти мир.

Режиссер Зак Снайдер изначально планировал выпустить фильм в виде мини-сериала из четырех эпизодов, поэтому будьте готовы к тому, что картина длится больше четырех часов.

«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (2021)
Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (2021)

Жанр: мелодрама

В ролях: Джеффри Райт, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе

Рейтинг на Кинопоиске 7,8

Фильм представляет собой сборник разных рассказов, якобы опубликованных в журнале. Дело происходит во Франции в середине прошлого века.

Очень красивая лента от мастера выстраивания кадра Уэса Андерсона («Отель «Гранд Будапешт», «Королевство полной луны»).

«Дюна»

Кадр из фильма «Дюна» (2021)
Кадр из фильма «Дюна» (2021)

Жанр: драма, фантастика

В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек

Рейтинг на Кинопоиске 7,7

Знаменитый режиссер Дени Вильнев хотел снять этот фильм по одноименному роману Фрэнка Герберта еще с детства. Но сделал он это только в 53 года, уже став признанным мастером фантастического кино.

Итак, «Дюна» рассказывает о жизни на планете Арракис, где много песка и огромных опасных существ. И там не обошлось без конфликтов и борьбы за власть.

«Гнев человеческий»

Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021)
Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021)

Жанр: боевик

В ролях: Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт

Рейтинг на Кинопоиске 7,6

В центре повествования обычный на первый взгляд инкассатор (Джейсон Стэйтем). Он мало с кем общается и преследует свои цели, пытаясь найти участников крупных ограблений в Лос-Анджелесе.

Но Гай Ричи не был бы собой, если бы его фильм не превратился в жесткий боевик. Оказывается, герою Стэйтему необходимо отомстить за страшную трагедию, которую он пережил раньше.

«Последняя дуэль»

Кадр из фильма «Последняя дуэль» (2021)
Кадр из фильма «Последняя дуэль» (2021)

Жанр: драма

В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек

Рейтинг на Кинопоиске 7,5

Ридли Скотт порадовал историей об опасной дуэли, свершившейся в конце XIV века во Франции.

В то время смертельные схватки решили запретить, а последней дуэлью стало выяснение отношений между рыцарем Жаном де Карружем (Мэтт Дэймон) и его соседом Жаком Ле Гри (Адам Драйвер).  В дело вмешивается сам король Франции Карл VI.

«Дом Gucci»

Кадр из фильма «Дом Cucci» (2021)
Кадр из фильма «Дом Cucci» (2021)

Жанр: драма

В ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек, Аль Пачино

Рейтинг на Кинопоиске 7,3

История одной из самых знаменитых семей в мире моды. Здесь есть все: любовь, месть, богатство, ложь, заказное убийство и практически неузнаваемая Леди Гага.

Фильм, на который очень сильно обиделись представители фамилии Гуччи, и который в очередной раз подтвердил истину «Богатые тоже плачут». Да еще как!

«Майор Гром: Чумной Доктор»

Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021)
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021)

Жанр: боевик

В ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова

Рейтинг на Кинопоиске 7,2

Нестыдное кино про людей с суперспособностями от отечественных киноделов. В Санкт-Петербурге появляется злодей в маске Чумного Доктора. Он убивает богатых и влиятельных людей, объявляя это лечением города от «чумы беззакония». Справиться с ним может только майор полиции Игорь Гром.

Большой плюс картины: подругу главного героя сыграла красотка Любовь Аксенова.

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Тэги

"Лига справедливости"«Гнев человеческий»«Дом Gucci»«Дюна»«Человек-паук: Нет пути домой»Новый год 2022Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор»