Режиссер ответил, закончится ли «Последний богатырь» на трех фильмах

Успешная в прокате киносказка вряд ли остановится на «жили долго и счастливо».

23 декабря в кино выйдет сказочный фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы» — финальная часть трилогии о москвиче по имени Иван, который узнал, что является сыном Ильи Муромца.

Предыдущие части картины были тепло встречены зрителями и собрали отличные суммы в прокате. По законам Голливуда успешную франшизу не стоит останавливать, а за создание и успех «Последнего богатыря» как раз отвечает компания Disney, задающая тренды в мировом кино. Исходя из всего этого, логично предположить, что история сказочных персонажей не будет ограничена тремя фильмами.

В новом интервью режиссера проекта Дмитрия Дьяченко напрямую спросили, закончилась ли трилогия «Последний богатырь».

«Она будет с другими героями, но часть героев будет переходить в новые эпизоды», — ответил постановщик в онлайн-шоу «ОК на связи».

Скорее всего, это значит, главную экранную пару Ивана и Василису могут заменить на других персонажей, а Водяной в исполнении Сергея Бурунова, Баба-яга Елены Яковлевой, Кощей Константина Лавроненко и Колобок Гарика Харламова продолжат появляться в новых историях.

Дьяченко добавил, что третий «Богатырь» не такой страшный, как сиквел, зато более смешной. Поэтому на него могут пойти даже те зрители, кто не смотрел первые две части.

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