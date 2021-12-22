Короткометражный мультфильм из России попал в шорт-лист «Оскара»

94-я премия «Оскар» опубликовала на своем сайте шорт-листы некоторых номинаций.

Согласно этим спискам, в категорию короткометражной анимации попал российский мультфильм «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова. Картина сталкивает на экране грубый бокс и изящный балет, поднимая тему различия между формой и содержанием.

А вот фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» в короткий список номинации «Лучший фильм на иностранном языке» не попал, хоть и выдвигался. И вообще, в этот раз в данной категории не оказалось ни одного фильма из России.

Кроме «Боксбалета», наши соотечественники могут поболеть только за актера Юру Борисова, который снялся в главной роли фильма «Купе номер шесть» — эта картина попала в шорт-лист от Финляндии.

Добавим, что голосование по этим спискам пройдет с 27 января по 1 февраля 2022 года. 8 февраля будут объявлены конкретные номинанты на премию. А победителей назовут 27 марта на торжественной церемонии в Голливуде.

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