Для Киану Ривза ищут особого персонажа в киновселенной Marvel

Актер подтвердил, что встречался с главой студии, снимающей кинокомиксы один за другим.

С 2019 года фанаты комиксов обсуждают возможный приход Киану Ривза в киновселенную Marvel. Когда уже Сальма Хайек и Анджелина Джоли получили по роли в супергеройской франшизе, звезде «Матрицы» сам бог велел прихватить какого-нибудь персонажа.

В новом интервью 57-летний Киану подтвердил, что он встречался с главой студии Marvel Кевином Файги и они обсуждали возможность участия актера в одном из фильмов. Однако Ривз — очень ценная фигура, чтобы дать ему второстепенного персонажа. Кого из комиксов он сыграет — пока большой вопрос.

«Мы еще не сделали этого, — сказал актер о выборе своего героя в Marvel во время интервью изданию ComicBook. — Мы встретились, и Файги оказался классным. Но нет, у нас ничего нет, нужно что-то найти».

Говоря это, Ривз сидел рядом со своей партнершей по «Матрице» Кэрри-Энн Мосс. Кстати, даже она снялась в киновселенной Marvel, став одним из персонажей ее Netflix-версии. Актриса появилась в сериалах «Джессика Джонс», «Сорвиголова», «Железный кулак» и «Защитники».

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