Роберт Паттинсон продумал развитие своего Бэтмена на несколько фильмов вперед

Но пока в планах только один новый фильм про темного рыцаря.

Один из самых ожидаемых фильмов 2022 года — новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Премьера картины состоится только в марте, но у актера уже есть идеи для ее продолжения. История темного рыцаря в очередной раз перезапустится, и Роберт запланировал серьезный путь для развития своего персонажа из молодого богача в одного из самых известных супергероев.

«Я составил своего рода карту того, как психология Брюса Уэйна будет развиваться еще в двух фильмах, — цитирует Паттинсона журнал Empire. — Я бы с удовольствием это сделал».

Добавим, что о сиквеле нового фильма Мэтта Ривза пока не идет разговоров, но потоковый сервис HBO Max уже хочет продолжить его отдельными сериалами про полицию Готэма и злодея Пингвина в исполнении Колина Фаррелла.

Режиссер и исполнитель главной роли грядущего «Бэтмена» уверяют, что зрители увидят совершенно нового супергероя, который не будет похож на персонажей Майкла Китона, Кристиана Бейла и Бена Аффлека. Напомним, что в новом кинокомиксе также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис и Барри Кеоган.

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