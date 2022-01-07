Что посмотреть с дочкой о моде: 7 фильмов для семейного вечера

«Шопоголик», «Забавная мордашка», «Однажды в Риме» и еще четыре фильма о моде для просмотра с дочерью или подругами.

Поиск своего стиля — важный этап взросления детей и подростков. В идеале они найдут гармоничный внешний образ, отражающий их личность.

Хорошими союзниками в этом непростом деле могут стать родители. Поэтому Teleprogramma.pro выбрала семь фильмов о моде и стиле для мам и дочек разного возраста.

«Забавная мордашка». 0+

Этот фильм — настоящее пособие по хорошему вкусу и утонченности. Как и в «Завтраке у Тиффани», главную роль в нем играет Одри Хепберн, однако задумка «Забавной мордашки» гораздо проще.

По сюжету, скромная продавщица книг покоряет гламурный журнал мод. Для девочек фильм станет красивой историей о «золушке» из прошлого века, а для мам — энциклопедией развития послевоенной парижской моды.

Например, знаменитая сцена фильма, когда Одри Хепберн появляется в кадре черных брюках и простой черной водолазке, символизирует переход от элегантной элитарной одежды от-кутюр к прет-а-порте, то есть моделям, которые поставлялись в массовое производство и были более приспособлены для жизни.

Несмотря на то, что «Забавная мордашка» вышла в 1957 году, ее невероятно эстетичный визуальный ряд и легендарные образы от основателя дома мод Givenchy, французского модельера Юбера де Живанши, делают картину актуальной на все времена и не дадут заскучать во время просмотра. Кстати, художница по костюмам фильма Эдит Хэд получила «Оскар» за свои идеи и находки.

«Однажды в Риме». 12+

Если вы не можете представить свою юность без фильмов с близняшками Олсен, то почему бы не показать их своей дочери-подростку?

В арсенале популярных сестер из двухтысячных на этот случай как раз есть атмосферная картина «Однажды в Риме» 2002 года. В ней героини приезжают в Рим, чтобы стать стажерами известного модельера. Близнецы Чарли и Лэйла Хантер обожают моду и горят желанием проявить себя.

На фоне итальянских пейзажей мы увидим много маркеров моды начала этого тысячелетия: низкая талия, всевозможные топы с завязками, кеды, кепки и романтичные блузки с рюшами. А так как некоторые тренды «нулевых» в этом году снова вернулись в моду, почему бы не вспомнить о них сегодня?

Но, конечно, героини семейной комедии не только ходят в ностальгических образах по улочкам Вечного города, но и борются за свою мечту, определяются с выбором дела всей жизни, а также находят друзей и любовь.

«Моднюша». 0+

Простые, но в то же время на удивление философские серии «Смешариков» умеют быть одинаково интересными для детей и взрослых. Поэтому вы скорее всего помните обаятельную и своенравную героиню этого мультсериала, свинку Нюшу.

Этого персонажа всегда отличала тяга к прекрасному, взять хотя бы серию про участие Нюши в конкурсе красоты. Поэтому создатели мультсериала «Смешарики» выпустили специальный эпизод с Нюшей, в котором она становится Моднюшей и создает дизайнерские наряды для танцевальных номеров.

Образы Моднюши и ее подруг погрузят маленьких зрительниц в настоящий экскурс по истории моды: здесь и блестящая одежда из семидесятых, и кеды из двухтысячных, и трендовые современные худи. Есть в эпизоде и вечная классика, которую демонстрирует персонаж мадам ЛяХрю, светская львица с нарядами в стиле Коко Шанель.

Но одежда разных стилей, конечно, не главное в эпизоде: авторы прежде всего стремятся показать, как Моднюша пользуется возможностью найти себя, меняя образы и пробуя разные увлечения. Специальный эпизод «Моднюши» уже вышел на экраны и доступен на Кинопоиске.

«Шопоголик». 16+

Легкая романтическая комедия для семейного вечера. Главная героиня «Шопоголика» 2009 года с детства мечтала о ярких и стильных нарядах, но ее рациональные родители предпочитали редкие покупки на барахолках.

Поэтому шкафы повзрослевшей Ребекки — так зовут главную героиню — ломятся от брендовых вещей, а саму девушку преследуют кредиторы за огромные долги, возникшие из-за необдуманных импульсивных покупок. Даже в самые важные моменты жизни Ребекка не может устоять перед призывно манящими витринами и оставляет там свои последние деньги.

Но волей случая героиня становится сотрудницей журнала «Успешные сбережения» и теперь она вынуждена обманывать не только себя, но и свои читателей. Конечно, разоблачение не заставило себя ждать и героиня меняется, чтобы взять ответственность за свою жизнь, вернуть друзей и построить карьеру.

Несмотря на незамысловатый сюжет, у фильма есть фишка — и это наряды Патриции Филд. Именно эта художница работала над костюмами «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Прада». Лауреат двух премий «Эмми» и номинант на «Оскар» сделала каждое появляющееся в фильме платье незабываемым, а каждую сумочку — шедевром.

«Коко до Шанель». 16+

Художественный фильм-биография французского модельера Коко Шанель. Кто эта загадочная женщина, которая основала известнейший модный дом и стала одной из самых ярких личностей двадцатого века?

Фильм показывает нам непростой путь своей культовой героини: она проживает сложное детство в приюте и вынуждена буквально пробивать себе дорогу в этой жизни. Коко де Шанель сыграла французская актриса Одри Тоту, наиболее известная по своей роли в фильме «Амели».

Как признавалась сама Одри Тоту, в процессе съемок она увидела невероятное сходство своего характера с характером Коко. И хотя фильмов о Шанель снято порядка десяти, именно эта картина Анна Фотена 2009 года стала одной из самых популярных и любимых у зрителей. Она практически не затрагивает период славы Шанель, но раскрывает модельера как сложную и неоднозначную личность.

«Кэти Кин». 18+

Любительницам длинных историй советуем посмотреть этот сериал, который называют «Сексом в большом городе» для зуммеров. История основана на реальном американском комиксе из сороковых годов прошлого века.

Тогда персонаж Кэти Кин походил на пин-ап модель, а к каждому выпуску комикса прилагалась бумажная кукла. Кэти Кин 2020 года пытается покорить Нью-Йорк и стать известным модельером.

Сериал стоит посмотреть хотя бы ради стильных нарядов Кэти и трех ее подруг, которые по сюжету шьет сама Кэти: каждый гардероб продуман до деталей и доставляет эстетическое удовольствие.

Интересно, что одежду для съемок находили и в брендовых магазинах, и на уличных барахолках. Художник по костюмам сериала Дженнифер Роджиен называет эту работу одной из самых масштабных в ее жизни. Дизайнер также одевала героинь таких американских сериалов, как «Жизни матрешки», «Оранжевый — хит сезона» и «Девочки».

«Реальная цена моды». 12+

Важно помнить, что мода — это не только культовые дизайнеры и брендовые вещи. Массовое производство одежды приучило нас к быстрой моде: модели с подиумов мгновенно и не в самом лучшем качестве отшиваются для масс-маркета, мы покупаем их не глядя, соблазнившись акцией вроде «Две вещи по цене одной», а потом можем даже никогда не достать из шкафа.

Затем приходят новые тренды и все повторяется по кругу. Но вся эта одежда, конечно, не возникает из ниоткуда и не отправляется в никуда. На ее производство тратится огромное количество ресурсов, таких как вода, электричество, зачастую используются пестициды и низкооплачиваемый труд.

А после двух-трехразового использования мы можем без зазрения совести ее выкинуть: она же досталась нам почти даром! Однако бездумное потребление сегодня уступает место осознанному. Капсульные гардеробы, консультации со стилистами, покупка качественной одежды у локальных производителей — документальный фильм 2015 года докажет, как все это важно для нашего будущего.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.