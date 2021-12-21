Юру Борисова и Юлию Пересильд назвали самыми популярными актерами 2021 года

Портал «Кино Mail.ru» подвел итоги 2021 года, основываясь на отзывах и оценках своих пользователей.

По его версии, лучшим фильмом 2021-го стала «Дюна» Денни Вильнева, за ней идут «Круэлла», «Главный герой», «Никто» и «Гнев человеческий». Чаще всего пользователи портала комментировали такие фильмы, как «Последний богатырь: Корень зла», «Форсаж-9» и «Мортал Кобат».

Среди зарубежных сериалов лучшим по оценкам признан «Мейр из Исттауна». «Игра в кальмара» заняла лишь второе место, зато была признана самым нашумевшим релизом. Из многосерийных картин российского производства, выше всех была оценена криминальная драма «Хрустальный». За ней идут «Контакт», «Вампиры средней полосы», «Вертинский» и «Мосгаз».

Самым популярным российским актером 2021 года на портале признан Юра Борисов. За ним идут Сергей Бурунов, Павел Прилучный и Дмитрий Нагиев.

В рейтинге актрис лидирует космическая Юлия Пересильд. На вторых ролях — Светлана Ходченкова, Анна Михалкова и Оксана Акиньшина.

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