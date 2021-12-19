Советские комедии лидируют среди новогодних предпочтений россиян

Однако каждый четвертый откажется от просмотра фильмов во время праздников, согласно опросу SuperJob.

В новогодние праздники люди часто пересматривают любимые фильмы, которые вызывают у них ностальгию. Но у каждого такой набор кинокартин свой.

В первой половине декабря сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян – какое кино они обязательно посмотрят на зимних каникулах. Свои ответы дали 1600 граждан старше 18 лет из разных округов страны.

Каждый пятый (21%) сообщил, что в праздничные дни по традиции будет пересматривать что-то из классики советского кинематографа. В первую очередь это «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика». В списке также «Джентльмены удачи», «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Девчата».

16% ответили, что хотят отдохнуть за просмотром современных зарубежных фильмов и сериалов. В топ-10 вошли ленты о Гарри Поттере, «Игра престолов», «Ведьмак», «Дом Gucci», «Острые козырьки», «Матрица 4», кинокомиксы Marvel, «Дюна», «Шерлок Холмс» и «Американская история ужасов».

15% отдадут предпочтение зарубежной классике. Речь идет о таких фильмах, как «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «День сурка», «Красотка», «Бетховен», «Полицейская академия», «Терминатор», «Сегун», «Крепкий орешек» и «Смертельное оружие».

А вот современное российское кино привлечет к экранам только 7% россиян. Речь, конечно же, о фильмах «Елки», также в списке предпочтений «Последний богатырь», «Небо», «Чемпион мира», «Полицейский с Рублевки», «Вампиры средней полосы», «Сваты», «Проект «Анна Николаевна», «Особенности национальной охоты» и «Самый лучший день».

Еще 14% россиян ответили, что намерены посмотреть нечто совсем иное: исторические хроники, английские детективные сериалы, военное кино, записи концертов, фильмы о живой природе, аниме и так далее. А 3% опрошенных планируют просто включить телевизор и довольствоваться тем, что будет показано там.

Кстати, почти каждый четвертый (24%) сообщил, что вообще не собирается смотреть кино и сериалы во время новогодних праздников. Обычно это связано с загруженностью на работе или другим, более интересным времяпрепровождением.

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