«Эта работа напугает их до жути»: режиссер фильма «Пипец» собрался перезапустить франшизу

Мэттью Вон ищет новых актеров на главные роли, у которых хватит смелости воплотить его идею.

Британский режиссер Мэттью Вон, выпустивший кинокомикс «Пипец» (Kick-Ass) в 2010-м, поделился планами на то, чтобы перезапустить франшизу через два года.

Напомним, у фильма про парня, который захотел стать супергероем в реальной жизни, в 2013-м вышел сиквел и планировалась третья часть. Но сейчас постановщик первой картины считает, что нужно начать все заново.

Вон поделился с журналистами, что через пару лет он снова получит права на экранизацию комикса и сделает новый фильм, абсолютно «чокнутый». Неизвестно, вернутся ли прежние актеры к своим ролям, но это будет все тот же супергеройский фильм «для взрослых».

«Я думаю, что «Пипец» стал новым типом жанра. Когда мы его создавали, все говорили: «О, вы не можете делать супергероев с рейтингом R. Никто не хочет видеть супергероя с рейтингом R. Вы не можете этого сделать». Но у меня возникла эта идея, и она была настолько безумной, что я сказал: «Да, отлично. Это вызовет кучу споров, и все будут об этом говорить. И тогда многие люди полюбят это, возненавидят это», — цитирует Мэттью Вона издание Screen Rant.

Режиссер имеет, и правда, очень смелые планы на новую версию кинокомикса.

«Мне понадобится один очень-очень смелый актер или актриса, чтобы сыграть нового Пипца, потому что эта работа напугает их до жути», — подытожил он.

Напомним, главный герой истории – старшеклассник, который начитался комиксов и решил, что можно попробовать стать борцом с преступностью в реальной жизни. Придумав себе супергеройское имя и костюм, он выходит на улицу и в первой же потасовке с бандитами оказывается избит до полусмерти. После множества операций он теряет чувствительность к боли, что можно посчитать суперспособностью, и решается попробовать еще раз.

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Главные роли в кинофраншизе исполнили Аарон Тейлор-Джонсон и Хлоя Грейс Морец. Также в «Пипце» снялись Николас Кейдж, Марк Стронг, Эван Питерс и Джим Керри.

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