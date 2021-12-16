После «Дюны» Дени Вильнев экранизирует другую классику научной фантастики

После успеха «Дюны» режиссер Дени Вильнев возьмется за экранизацию другого романа, считающегося классикой мировой фантастики.

Речь идет о книге «Свидание с Рамой» 1973 года, которую написал Артур Кларк. По ее сюжету в XXII веке человечестве исследует Солнечную систему и вдруг обнаруживает астероид неестественно правильной формы. Ученые считают, что это может быть инопланетный корабль, и отправляют к нему экспедицию, чтобы наконец добиться контакта с внеземной цивилизацией. Людской десант обнаруживает внутри астероида целую экосистему с морем, рыбами и растениями. Но это чудесное творение инопланетян непрерывно летит в сторону Солнца и рискует сгореть без остатка.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, продюсером проекта выступит знаменитый Морган Фримен, владеющий правами на экранизацию романа. В проекте участвует кинокомпания Alcon Entertainment, с которой Вильнев создавал «Бегущего по лезвию 2049».

Напомним, у «Дюны» Вильнева еще должен выйти сиквел, так что поклонникам научной фантастики вряд ли стоит ждать «Свидание с Рамой» в ближайшее время.

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