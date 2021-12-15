В третьей части «Фантастических тварей» сыграл российский актер

В новом фильме поттерианы «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» сыграл российский актер.

Речь идет о 29-летнем Александре Кузнецове, которого зрители могут помнить по фильмам 2018 года «Скиф», «Лето», «Спитак», «Кислота» и «Папа, сдохни». Также он снимался в сериалах «Лучше, чем люди», «Содержанки» и «БиХэппи».

О том, что Александр присоединился к актерскому составу картины, в которой снялись Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Эзра Миллер и Мадс Миккельсен, сообщило в Instagram агентство талантов Subtitle Talent Agency, которое занимается продвижением актера на западе. Позже Кузнецов сделал репост этой записи на своей странице. Сейчас он принимает поздравления от своих подписчиков.

Россиянин сыграл некого Гельмута, предположительно, одного из мракоборцев.

Третья часть «Фантастических тварей» выйдет в отечественных кинотеатрах 7 апреля 2022 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.