Певица Аврил Лавин снимет фильм по сюжету своей самой известной песни

Композиции Sk8er Boi в 2022 году исполнится 20 лет.

Звезда «нулевых», канадская певица Аврил Лавин собралась в мир большого кино.

В недавнем интервью 37-летняя рокерша заявила, что собирается взять свою самую известную песню Sk8er Boi и снять по ней фильм. Все потому, что в 2022 году композиции исполнится 20 лет.

«Я собираюсь превратить эту песню в фильм и вывести ее на новый уровень», — сказала Лавин в одном из подкастов iHeartRadio.

При этом певица не стала раскрывать подробностей будущего проекта. Снимется ли она сама в этом кино? Возможно, однако трек, о котором идет речь, повествует о подростках и был выпущен, когда самой Аврил было 18.

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Напомним, в песне поется о мальчике-скейтере, которому нравится красавица из школы, но она оказывается «слишком крута» для него. Проходит пять лет, и парень становится звездой MTV, а девушка — матерью-одиночкой, которая жалеет, что пыталась соответствовать ожиданиям общества вместо того, чтобы поддаться зову сердца.

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