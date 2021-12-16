Драма «Остров Бергмана» и другие премьеры недели

«Остров Бергмана» (оригинальное название — Bergman Island), 2020, Франция, драма.

Режиссер: Миа Хансен-Лев. В ролях: Вики Крипс, Тим Рот и др.

В российском прокате с 16 декабря.

Известный режиссер Тони Сандерс приезжает с женой-сценаристкой на остров Форе, где жил и творил его коллега Ингмар Бергман. Сандерс — поклонник великого шведа, и на острове он чувствует себя прекрасно: помимо того, что все вокруг пропитано творчеством кумира, сам Тони тоже не обделен вниманием, ибо на местном фестивале должна быть представлена его картина.

Грех не насладиться лишний раз любовью зрителей и не сделать очередной реверанс в сторону Бергмана, рассказав о том, как маэстро повлиял на его работы. Супруге Сандерса чуть сложнее: она хоть и ценит Бергмана, не является его фанаткой, и пребывание на острове, способствующее, как кажется, любым творческим начинаниям, ей скорее мешает — женщина отчаянно скучает по дочери и никак не может закончить очередной сценарий.

Если вы точно знаете, что Ингмар Бергман — это кто-то из большого кино, а не что-то из каталога ИКЕА, вам, скорее всего, известно имя Романа Балаяна. Снятая им в 1986 году драма «Храни меня, мой талисман» — первое, о чем заставляет вспомнить «Остров Бергмана», пусть его сюжет и замешан на наследии шведского режиссера, а не русского поэта.

Этим сравнением постановщица фильма Мия Хансен-Лев, пожалуй, должна гордиться. Ее работа, наверное, получилась менее тонкой, нежели картина Балаяна, но здесь, конечно, надо сделать скидку на то, что нашему человеку Пушкин априори ближе Бергмана. Ну а то, что в «Острове Бергмана» обошлось в отличие от советского фильма без дуэли, даже хорошо — все-таки конфликты, будь то личные или творческие, лучше решать мирно.

«Матрица: Воскрешение» (оригинальное название — The Matrix Resurrections), 2021, США, фантастика.

Режиссер: Лана Вачовски. В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и др.

В российском прокате с 16 декабря.

За 18 лет, прошедших с премьеры последней «Матрицы», авторы саги, братья Энди и Ларри Вачовски, успели поменять пол, а заодно и имена (соответственно на Лили и Лана). Старшая из свежеиспеченных сестер, Лана, в одиночку занималась созданием фильма «Матрица: Воскрешение» — то, что в нем не появятся Морфеус и агент Смит, надо, видимо, списывать на типичную дамскую забывчивость.

«Человек-паук: Нет пути домой» (оригинальное название — Spider-Man: No Way Home), 2021, США, фантастика.

Режиссер: Джон Уоттс. В ролях: Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч и др.

В российском прокате с 15 декабря.

«Возвращение домой», «Вдали от дома», теперь вот «Нет пути домой» — судя по названиям последних фильмов о Человеке-пауке, парня терзают проблемы, характерные для людей сильно пьющих и регулярно теряющих ключи от квартиры. Ждут проблемы и зрителей, которым предстоит понять, что в новой ленте в образах монстров делают Уиллем Дэфо, Джейми Фокс и другие актеры, уже игравшие эти роли в старых фильмах, где Спайдермена изображали Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд.

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