Киностудия «Ленфильм» отреставрирует сотни картин из своей «Золотой коллекции»

Киностудия «Ленфильм» решила отреставрировать все киноленты из своей «Золотой коллекции».

«Это больше полутора тысяч картин. Сейчас на сайте киностудии и в ее социальных сетях идет активное голосование: мы призвали зрителей и кинокритиков поделиться своим мнением по поводу очередности реставрации фильмов», — рассказала ТАСС руководитель монтажно-тонировочного комплекса «Ленфильма» Ирина Павлова.

В числе первых уже восстановили драму «Молох» Александра Сокурова. В начале декабря обновленную версию картины показали на международном кинофестивале в Турине. Второй фильм из этой серии – «Телец» — будет отреставрирован следующим. Работа проводится при участии самого режиссера.

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Фильмы, о которых идет речь, хранятся в Госфильмофонде в формате пленки. Сначала их требуется оцифровать, затем обработать каждый кадр. Сотрудники студии называют этот процесс «киноархеологией». Например, когда они восстанавливали «Долгую счастливую жизнь» Геннадия Шпаликова, то пришлось провести большую работу по анализу отзывов критиков и искусствоведов, чтобы понять, какой замысел был у режиссера. В этом случае создателя картины давно нет в живых, как и очевидцев его работы, однако его идеи, касающиеся цвета и звука, должны быть сохранены, отмечают в студии.

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