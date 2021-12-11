Киану Ривз объяснил, почему отказался сниматься в сиквеле боевика «Скорость»

Актеру понравилось играть с Сандрой Буллок, но во втором фильме он не встал с ней в пару.

В 1994 году вышел боевик «Скорость», сделавший известной актрису Сандру Буллок. Партнером по фильму новой звезды Голливуда выступил неподражаемый Киану Ривз.

Через пару лет студия 20th Century Fox решила снять сиквел этой картины, но красавчик-актер отказался в нем играть. В итоге его заменили Джейсоном Патриком.

На днях Киану стал гостем британского «Шоу Грэма Нортона» и его спросили, почему актер не вернулся во второй части. Ривз признался, что очень хотел снова сыграть с Сандрой Булок, но ему не понравился сценарий, ведь в сиквеле события разворачиваются на морском корабле.

«Я любил играть в Джека Тревена, и мне нравилась «Скорость», но океанский лайнер? – сказал легендарный актер. — Я ничего не имел против задействованных артистов, но в то время у меня было ощущение, что это просто неправильно».

Напомним, Ривзу и Буллок все-таки удалось сыграть вместе еще раз – в фэнтезийной мелодраме «Дом у озера» 2006 года.

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