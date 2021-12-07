У боевика Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» появится сиквел

Медиагигант Disney заключил новое соглашение с режиссером фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестином Дэниелом Креттоном.

43-летний постановщик снимет для студии Marvel сиквел о супергерое Шан-Чи и еще ряд проектов. Например, у него запланирован сериал для потокового сервиса Disney+, тоже супергеройский.

«Дестин — замечательный соавтор, который привнес уникальную перспективу и мастерство в «Шан-Чи и легенду десяти колец». Мы фантастически провели время, работая вместе над фильмом, и у него так много интригующих идей для историй, которые можно воплотить в жизнь на Disney+, поэтому мы очень рады расширению наших отношений с ним и не можем дождаться, чтобы начать работу», — цитирует издание сказал Deadline президента Marvel Studios Кевина Файги.

Напомним, «Легенда десяти колец» стал первым фильмом Marvel с азиатским режиссером и преимущественно азиатскими актерами. Наполненный китайской символикой, он должен был стать прорывом супергеройской киновселенной на восточный рынок. И ожидания оправдались: новый фильм, вышедший в сентябре 2021 года, несмотря на пандемию, собрал в прокате 431 миллион долларов, окупившись более чем в два раза.

Картина связала киновселенную Marvel с китайской мифологией. В ее финале Шан-Чи познакомился со Мстителями с намеком на то, что в будущем он станет сражаться с ними плечом к плечу.

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