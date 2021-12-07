Американская гильдия сценаристов составила список лучших сценариев XXI века

Драма «Вечное сияние чистого разума» заняла в нем только вторую строчку.

6 декабря Гильдия сценаристов Америки опубликовала список «101 лучший сценарий XXI века (на сегодняшний день)».

Авторы рейтинга отмечают, что, по сравнению с XX веком, в этом списке стало больше женщин и «цветных» сценаристов.

Первое место занял детективный фильм ужасов «Прочь» 2017 года. Его режиссером, автором и продюсером является один человек — малоизвестный Джордан Пил. Это картина о насильном переносе сознания пожилых людей в более молодые тела. Кроме мистики, она поднимает тему отношений людей с разным цветом кожи. Лента, кстати, получила «Оскар» за свой сценарий.

На втором месте оказалась уже более известная широкому кругу зрителей драма «Вечное сияние чистого разума» 2004 года. Далее идут «Социальная сеть» (2010), написанная Аароном Соркином, корейский хит «Паразиты» от режиссера и сценариста Пон Чжун Хо и «Старикам тут не место» (2007) братьев Коэнов.

Добавим, что «Однажды в… Голливуде» занял только 22-ю строчку, «Отель Гранд Будапешт» — 25-ю, а «Достать ножи» — 49-ю.

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