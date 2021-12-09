Комедия «Большой красный пес Клиффорд» и другие премьеры недели

«Большой красный пес Клиффорд» (оригинальное название — Clifford the Big Red Dog), 2021, США, комедия.

Режиссер: Уолт Бекер. В ролях: Джек Уайтхолл, Дэрби Кэмп и др.

В российском прокате с 9 декабря.

Сложно сказать, с чего вдруг в Нью-Йорке появился на свет щенок красного цвета (телевизионные политологи наверняка со злорадством порассуждали бы об американских проблемах с экологией), но факт есть факт — крохотный алый песик, отбившийся от сородичей более традиционной расцветки, с ужасом носится по улицам Манхэттена.

Транзитом через странного господина с повадками то ли волшебника, то ли мошенника пес попадает к школьнице Эмили, которой ни под каким видом нельзя приносить домой животных. Та, прижимая нареченного Клиффордом лохматого друга к себе, вслух мечтает о том, чтобы оба они стали большими, сильными и способными не обращать внимания на приказы взрослых. И наутро мечты частично сбываются, ибо крошка Клиффорд увеличивается раз примерно в пятьдесят — не зря странный господин обещал девочке, что размеры ее любви к псу отразятся на его габаритах.

Увы, даже семейные комедии не могут нынче обойтись без политкорректной начинки, вот и «Большого красного пса Клиффорда» чаша сия не миновала. Люди, помогающие Эмили и ее питомцу, — сплошь представители «угнетаемых нацменьшинств» (азиаты, индусы,

афроамериканцы), которые непрерывно твердят о том, что каждый индивид, даже большой и красный, имеет право на комфортное существование в современном толерантном обществе. К счастью, до угрожающих, сравнимых с размерами Клиффорда масштабов дело не доходит: политкорректные сценаристы вовремя ослабляют хватку, давая зрителям шанс вспомнить о том, что все-таки именно собака, а не правозащитник, — друг человека.

«Вестсайдская история» (оригинальное название — West Side Story), 2021, США, мюзикл.

Режиссер: Стивен Спилберг. В ролях: Рэйчел Зеглер, Энсел Элгорт и др.

В российском прокате с 9 декабря.

Воссоздающий историю о Ромео и Джульетте бродвейский мюзикл «Вестсайдская история» был экранизирован лишь раз, но столь удачно (10 «Оскаров»), что мало кто решался взяться за него снова, справедливо опасаясь сравнений с классической лентой. И вот спустя ровно 60 лет после выхода первого фильма появляется новая киноверсия, которую рискнул снять Стивен Спилберг, прежде в любви к мюзиклам не замеченный.

«Спенсер» (оригинальное название — Spencer), 2021, Великобритания, драма.

Режиссер: Пабло Ларраин. В ролях: Кристен Стюарт, Джек Фартинг и др.

В российском прокате с 9 декабря.

Разглядеть что-то общее во внешности Кристен Стюарт и принцессы Дианы сложно, однако именно звезде «Сумерек» доверили сыграть Ее Высочество в драме «Спенсер». Фильм переносит нас в 1991 год, когда Диана, в девичестве носившая фамилию Спенсер, узнает об измене мужа и, отправляясь встречать Рождество с королевской семьей, подумывает о том, чтобы его бросить.

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