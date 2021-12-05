«Делай со мной все, что хочешь»: Петр Федоров рассказал, что общего у актеров и жриц любви

В новом интервью 39-летний актер Петр Федоров («Обитаемый остров», «А зори здесь тихие», «Ледокол», «Дуэлянт») рассказал, что в его профессии главное – естество и открытость артиста.

Отсюда, по словам звезды, и идет сравнение актерства с древнейшей профессией на Земле.

«Потому что актер выходит на площадку и говорит режиссеру: делай со мной все, что хочешь. Это доверие и уязвимость. Это прыжок в тандеме в темноту. Если не возникает тандема с режиссером — можно стукануть как перегретый двигатель автомобиля», — цитирует Федорова журнал Hello!

Петр добавил, что актеру важно научиться не только получать роли, но и отказываться от них. Он признается, что сам нередко ошибался и говорил «да», а затем жалел, что присоединился к тому или иному кинопроекту. Заматерев, артист стал отклонять многие предложения режиссеров.

«Это защита профессии в том числе и от тебя самого в каких-то сомнительных произведениях. Я не хочу стать обезжиренным молоком, к которому всегда прибегают, когда нужно сделать омлет», — говорит Федоров.

Напомним, что в 2020 году Петр появился в фантастическом фильме «Спутник» и сериале «Перевал Дятлова». А 2 декабря 2021-го в прокат вышла военная драма «Летчик» с его участием.

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