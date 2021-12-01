Стартовали съемки полнометражного фильма про Бэтгерл

30 ноября режиссерский дуэт Адиля Эль Арби и Билала Фаллаха («Плохие парни навсегда») объявил в Instagram о старте съемок сольного фильма про Бэтгерл — женской версии Бэтмена из комиксов DC.

Главную роль исполнит 26-летняя певица Лесли Грейс. Она сыграет Барбару Гордон – сироту, воспитанную комиссаром полиции города Готэма. Сначала девушка пошла работать в правоохранительные органы, но быстро заинтересовалась Бэтменом и в итоге стала его подручной, получив собственный костюм летучей мыши.

В комиксах у нее незавидная судьба. После пули Джокера героиня оказывается парализована, но, будучи прикована к инвалидному креслу, она не перестает бороться с преступностью и начинает помогать Бэтмену «по удаленке», как хакер и аналитик. Но в предстоящем фильме мы, скорее всего, увидим историю ее восхождения от полицейской до линчевателя в маске.

Проект снимается для потокового сервиса HBO Max. Релиз намечен на 2022 год.

Добавим, что Бэтгерл появлялась во многих сериалах и мультфильмах по вселенной DC. В большом кино она отметилась лишь раз – в костюмированной боевике «Бэтмен и Робин» 1997 года, разгромленном критиками. Тогда супергероиню сыграла Алисия Сильверстоун.

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